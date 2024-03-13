القطها حالًا.. تردد قناة المسار الليبية 2024 على النايل سات بأعلى جودة HD

واحدة من القنوات الليبية التي يبحث المواطنون والمواطنات عن ترددها بدولة ليبيا هي قناة المسار الليبية، حيث البحث مستمر عن تردد قناة المسار الليبية، ولهذا خصصنا مقال اليوم لنذكر لكم تردد القناة بجودة HD وأيضًا SD على القمر الصناعي، بالإضافة إلى كيفية تثبيت التردد، تابعونا.

تردد قناة المسار الليبية

قناة المسار الليبية واحدة من القنوات التي تقدم محتوى متنوع للمواطنين والمواطنات بدولة ليبيا، ويتنوع المحتوى ما بين الخبري والرياضي والسياسي، وأيضًا باقة من المسلسلات، وبالتالي فهي القناة المفضلة عند الكثيرون، وتتميز القناة بأنها موجودة على القمر الصناعي نايل سات، وموجودة القناة بجودة عالية وجودة متوسطة ، ويأتي التردد على النحو التالي:

تلفزيون المسار نايل سات SD

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 10873.

تلفزيون المسار نايل سات HD

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 11373.

استقبال تردد قناة المسار الليبية 2024

قناة المسار الليبية متواجدة على النايل سات بجودة متوسطة وجودة عالية، ويمكن استقبال القناة بالتردد التي ترغب في الوصول إليه ونوعية الجودة المُفضلة لك، وتأتي خطوات استقبال التردد الخاص بالقناة على جهاز الإستقبال وفقًا للخطوات التالية:

عليك أن تقوم بإحضار الريموت لجهاز الإستقبال الخاص بك.

تظهر لك مجموعة من القوائم، وبعدها اختر منها التركيب اليدوي.

اختر القمر الصناعي نايل سات.

ابدأ في تدوين الإحداثيات الخاصة بالقناة، وحدد الجودة التي ترغب في اختيارها، العالية أو المتوسطة.

وبعدها يمكن متابعة المحتوى الإخباري الخاص بدولة ليبيا وجميع المسلسلات من منزلك وبالمجان تمامًا دون أي اشتراك.