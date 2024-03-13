إليكم تردد قناة الحياة 1 الحمراء على نايل سات بآخر تحديث 2024

إليكم تردد قناة الحياة 1 الحمراء، فهي واحدة من القنوات الفضائية المصرية المميزة، تعود ملكية القناة إلى مجموعة من رجال الأعمال المصريين، بإدارة رجل الأعمال السيد البدوي شحاتة، الذي يعتبر عضواً في حزب الوفد، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج، والأفلام، والمسلسلات الحصرية، والتي تتميز بعرضها فقط على شاشات القناة، وهي تبث بشكل مستمر 24 ساعة يومياً، كما أنها تعمل بشكل مجاني دون الحاجة إلى اشتراك شهري، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات، وفي هذا المقال سنقدم لكم ترددها ولمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة الحياة 1 الحمراء وبرامجها

قناة الحياة هي أول قناة تطلق ضمن شبكة تلفزيون الحياة، التي تضم مجموعة من القنوات مثل قناة الحياة مسلسلات وغيرها من القنوات، يقع المقر الرسمي للقناة في مدينة السادس من أكتوبر، ومع ذلك، توجد للقناة مقر آخر في برج التجارة العالمي، نجحت القناة في جذب نسبة كبيرة من المشاهدين والمتابعين، بفضل تميزها المستمر في عرض كل ما هو جديد وحصري من برامج وأفلام ومسلسلات، بالإضافة إلى توفر مجموعة واسعة من الإعلاميين البارزين في الساحة الإعلامية.

تتضمن قناة الحياة مجموعة من البرامج المهمة التي تحظى بشعبية عالية، مثل برنامج “نسمات الروح” الذي يقدمه فضيلة الشيخ خالد الجندي، ويتناول مواضيع دينية إسلامية، كما يعرض برنامج “الملاعب اليوم”، الذي يقدمه كابتن حازم إمام وسيف زاهر، وهو برنامج رياضي يعنى بمتابعة أخبار العالم الرياضي بكل تفاصيله، ويأتي ضمن قائمة البرامج أيضاً “واحد من الناس”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية.

تردد قناة الحياة الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

يمكن لمشاهدي قناة الحياة من محبي البرامج المنوعة والراغبين في مشاهدة محتوى ترفيهي متواصل على شاشتهم ضبط التردد الجديد للقناة الموضح في السطور التالية:

التردد: 12207

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

علماً أنه سيظهر اسم قناة الحياة على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Al Alhayat”.