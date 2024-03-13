«ارخص تليفونات في السوق»… مقارنة بين هاتف سامسونج جالاكسيA04e وهاتف أوبو A17K وهاتف ريلمي C30s

تم اختيار مقارنة بين هواتف ذكية ثلاثة تتميز بقدرات جيدة ومواصفات تقنية ممتازة، وهي هواتف سامسونج جالاكسي A04e، وهاتف أوبو A17K، وهاتف ريلمي C30s، واليكم في هذا المقال مواصفات كلا من هاتف سامسونج جالاكسيA04e وهاتف أوبو A17K وهاتف ريلمي C30s

مواصفات سامسونج جالاكسي A04e

هاتف سامسونج جالاكسي A04e يأتي بشاشة LCD بحجم 5.45 بوصة بدقة HD+، مع معالج MediaTek Helio P22 وذاكرة وصول عشوائية (RAM) سعتها 2 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 غيغابايت، من ناحية الكاميرا الخلفية، يأتي الهاتف بكاميرا بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

أما هاتف أوبو A17K، فيأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.2 بوصة بدقة HD+، مزودا بمعالج MediaTek Helio P35 وذاكرة وصول عشوائية (RAM) سعتها 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت، يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4230 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

أما هاتف ريلمي C30s فيأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD+، مع معالج MediaTek Helio G85 وذاكرة وصول عشوائية (RAM) سعتها 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية بسعة كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

مقارنة شرسة بين الثلاث هواتف

يمكن القول إن الهواتف الثلاثة تأتي بمواصفات جيدة ومتقاربة، وتتنافس في نفس الفئة السعرية، يعتمد اختيار الهاتف المناسب على احتياجات واهتمامات كل شخص، وعلى مقارنة أداء الهواتف في الاستخدام اليومي المتعدد الوظائف.