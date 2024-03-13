عاجل تعديل مواعيد الامتحانات تاني .. موعد امتحانات  الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية.. وقرار هام بشأن الغياب في المدارس  في رمضان

قامت وزارة التربية والتعليم بتغيير المواعيد الجديدة التي قد أعلنت لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، وذلك بسبب احتفالات أقباط مصر بأعياد القيامة بالتزامن مع هذا الموعد حيث تم تبكير موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني2024 ، لتكون يوم 4 مايو بدلا من 25 لتعود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعديل المواعيد مرة أخرى لتبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية من يوم 8 مايو المقبل 2024، وسوف نوضح اليكم بالتفصيل مواعيد الامتحانات لجميع الصفوف التعليمية فتابعونا.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعداديةوالثانوية العامة

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم أنه تم تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، وذلك بالنسبة لمختلف الطلاب في مراحل تعليم صفوف النقل والشهادة الاعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة،ومن المقرر أن تقوم جميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالإعلان عن جدول الامتحانات الخاصة بصفوى النقل المختلفة وجدول الشهادة الإعدادية وإليكم فيما يلي مواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 وفق آخر تعديل:

امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام 2024 تبدأ من 8 مايو إلى 23 يونيو.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 شهادة الثانوية العامة تبدأ 10 يونيو إلى 20 يوليو .

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 الدبلومات الفنية تبدأ 25 إلى 6 يونيو.

قرار عدم الغياب من المدارس في رمضان

نفت وزارة التربية والتعليم وجود أى قرار برفع الغياب في المدارس وأن الغياب والحضور سوف يتم تسجيله يوميا، حتى يتم ضمان استمرار المسيرة التعليمية وسوف يستمر الدراسة في الترم التاني وفقا للضريبة لزمني المحددة لتدريس المقررات الدراسية، وقد أكد السيد وزير التربية والتعليم أنه لا يجوز الغياب في رمضان ولابد من التزام الطلاب بالحضور خلال شهر رمضان.