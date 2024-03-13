اعرف التفاصيل.. رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين لعام 2024 وخطوات التقديم والشروط المطلوبة

بدأت الأكاديمية المهنية للمعلمين في تنفيذ تدريب الترقية 2024/2023 للمعلمين المؤهلين للترقية إلى “معلم أول / أخصائي أول”، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس وحتى 26 مارس 2024، وقد أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين رسالة إلى كافة المديريات التعليمية في جميع محافظات الجمهورية، بخصوص فتح باب التقدم والتسجيل الإلكتروني للحصول على شهادة الصلاحية الضرورية للترقية، وبدأ البحث عن رابط وخطوات التسجيل من قبل الكثير من المعلمين حيث أن رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين من الروابط اللازمة للمعلمين للتسجيل والاستعلام عن شروط الترشيح بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في مصر عن فتح باب الترقيات للمعلمين، وسوف نتناول معكم التفاصيل كاملة في الأسطر القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين لعام 2024

بالنسبة للاستعلام عن ترقيات المعلمين لعام 2024 لأولئك الذين لم يتمكنوا من التسجيل للترشح من خلال مسؤولي الحكومة الإلكترونية في المدارس والإدارات التعليمية، إليكم خطوات التسجيل.

في البداية، عليك الدخول علي الموقع الإلكتروني للأكاديمية

ثم إدخال البيانات الخاصة بك

ثم إدخال الرقم القومي في الخانات المخصصة له بشكل صحيح .

وفي النهاية سوف يتم التسجيل.

شروط التقديم على ترقيات المعلمين والمعلمات لعام 2024

قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب تحقيقها من قبل المهتمين بالتسجيل للحصول على ترقيات المعلمين لعام 2024 ومن بين أهم هذه الشروط هو:

يجب على المعلمين الذين يسعون للترقية الحصول أولاً على الرخصة المهنية من خلال النظام الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

يجب أن يكون أداء العاملين مُقدرا على الأقل بتقدير “جيد جدًا” لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية قبل تقديم طلب لترقية وظيفية.

يجب أن يكون لدى المعلم خمس سنوات على الأقل من الخبرة في مجال التعليم.

يجب أن يكون تقييم الأداء السنوي الذي يتم الحصول عليه خلال السنتين الأخيرتين من العمل على الأقل أعلى من المعدل.

يجب على المعلم أن يكون نشطًا في مهنته ويظهر الالتزام بالعمل أثناء تقديمه طلبًا للحصول على ترقية.

موعد التقديم على ترقيات المعلمين والمعلمات لعام 2024

سنقدم لكم تاريخ بدء التسجيل في الفترة من 3 مارس 2024 إلى 21 مارس 2024، بنفس الشروط والضوابط المذكورة في كتابنا رقم 2265 الصادر في 23 أكتوبر 2023، مع إمكانية إكمال جميع متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية للترقي بمجرد تسجيل ترشيحهم.