الوكالة الوطنية للتشغيل توضح حقيقة وجود زيادة في منحة البطالة 2024 هذا الشهر بقيمة 2000 دينار

مستفيدي منحة البطالة في دولة الجزائر يبحثون عن رابط الوكالة الوطنية للتشغيل لتحديث منحة البطالة، وذلك لضمان حصولهم على المنحة، ونجدهم يتساءلون عن حقيقة وجودة زيادة في منحة البطالة 2024، وذلك بقيمة ألفي دينار جزائري، فهل هذا الأمر حقيقة حقًا أم أنها مجرد أقاويل وتداول للشائعات، فضلًا تابعوا عبر “البديل”.

حقيقة وجود زيادة في منحة البطالة 2024

سبق أن أمر رئيس الجمهورية الجزائرية الرئيس عبد المجيد تبون برفع منحة البطالة لمبلغ 15 ألف دينار جزائري بدل من مبلغ 13 ألف جزائري، وبدئت الوكالة الوطنية للتشغيل في تنفيذ هذه الزيادة بداية من عام 2024 وحصل المستفيدين على مبلغ 2000 دينار بالفعل، ولكن انتشر أنه يوجد زيادة جديدة بقيمة ألفي دينار مرة أخرى بحيث تصل المنحة إلى إلى 17 ألف أو 20 ألف دينار جزائري، ولكن كل هذه الأخبار شائعات لا صحة لها، حيث في حالة وجود أي زيادة سيتم الإعلان بشكل رسمي على المستفيدين من المنحة.

إذن منحة البطالة قيمتها 15 ألف دينار فقط دون أي زيادة.

موعد نزول منحة البطالة 2024

وضحت الوكالة الوطنية للتشغيل الرزنامة الخاصة بصب منحة البطالة للمنتسبين بالوكالة والمستفيدين من المنحة، حيث يتم تنظيم الطريقة التي يتم تقديم المنحة بها لتكون على أيام، وذلك وفقًا لرقم الحساب البريدي “آخر رقم”، وذلك كالتالي: