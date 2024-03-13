تريند حلويات رمضان في السوشيال ميديا .. طريقة تحضير الطسطوسة في المنزل

انتشر في الآونة الأخيرة عبر مواقع السوشيال جديدة حلوة جديدة حظيت على إعجاب الكثيرون بمجرد النظر إليها فقط فهي عبارة عن مزيج من الحلويات الشرقية والغربية التي تم ابتكارها مؤخرًا وتم تناولها بكثرة خلال رمضان 2024 ومن المعتاد أن الكثير من ربات المنازل تود تحضير الحلوى بأنفسهم في المنزل لذلك تود التعرف على هذه الحلوى وكيفية تحضيرها ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة تحضير الطسطوسة.

طريقة تحضير الطسطوسة

تعتبر الطسطوسة من أشهى الحلويات التي تتمتع بالمذاق والنكهة اللذيذة وتم ابتكارها في الآونة الأخيرة من محل شهير معروف عنه تقديم الكثير من الحلويات الشهية واستطاعت تلك الحلوى أن تحظى على شهرة كبيرة على كافة مواقع السوشيال ميديا وهذه الحلوى تحتوي على الكثير من الطبقات المختلفة.

فعليكم في البداية الحصول على طبق كبير ثم تحضير كل مكون وإضافته ففي البداية يتم تحضير مزيج من الكريمة أو الكريم بورليه مع كعك الزبدة وهذه هي الطبقة الأولى ويتم إضافة الشربات والزبدة.

بعد ذلك يتم إضافة طبقة من القشطة والكريمة بعد ذلك يتم إضافة طبقة من الكنافة المحمصة بالسمن وفي الطبقة الأخيرة يتم إضافة طبقة من الكيندر بوينو الأصلي مع كريمة اللوتس أو النوتيلا بالبندق.

يمكنكم بكل سهولة تغيير الطبقة الأخيرة من الطسطوسة على أن تكون مكونة من النوتيلا أو الكريمة كما يمكنكم إضافة المانجو.

طريقة تحضير الشربات للطسطوسة

الشربات هو المكمل الأساسي لكل حلوى وفيما يلي طريقة التحضير: