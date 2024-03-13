نزلها حالًا عشان تكسب في المسابقة “تردد قناة طائر السعيدة 2024” .. مبروك عليك الـ مليون ريال

قناة السعيدة اليمنية من القنوات الرائجة خلال هذه الفترة بسبب المسابقة التي تم طرحها في شهر رمضان، فيتم تقديم الإجابة بعد طرح السؤال، ويتم فرز الأصوات وتحديد الأفراد الفائزة، ويتم إعطاء لهم جوائز مالية قيمة، ولهذا السبب يرغب البعض من معرفة تردد قناة طائر السعيدة 2024 وسيتم إلقاء الضوء عليها في الفقرات التالية.

تردد قناة طائر السعيدة 2024

يتساءل الكثير من الأفراد على تردد قناة طائر السعيدة 2024، ولمعرفة التردد الخاص بها يجب عليك اتباع النقاط التالية:

تردد قناة طائر السعيدة على القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بقناة طائر السعيدة هي: 11900.

على عكس الاستقطاب يكون: أفقي.

بينما معدل الترميز: 27500.

بينما تردد قناة طائر السعيدة على القمر الصناعي العرب سات هو:

التردد الخاص بالقناة هو: 12187.

معامل الاستقطاب هو: عمودي

بينما معدل الترميز: 27500.

وتكون الجودة الخاصة بالقناة هي:HD.

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

إذا كنت ترغب في الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة يجب عليك أن تقوم بعمل مجموعة من الإجراءات، وسيتم طرحها لكم على النحو التالي: