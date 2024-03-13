اتفرج عليه دلوقتي قبل المعاد يفوت !! مسلسل بابا جه الحلقة الثالثة 2024 على DMC دراما

نسب البحث ازدادت من جانب الكثير من محبي دراما رمضان 2024 حول مسلسل بابا جه الذي يكون بطولته أكرم حسني ويعتبر هذا المسلسل من بين الأعمال الكوميدية التي كان يترقبها الجمهور، وتجدر الإشارة بأن أول حلقة من هذا المسلسل قامت بتحقيق نجاح باهر للغاية عقب إذاعتها أمس أول يوم رمضان 11 مارس 2024 وبهذا المقال سوف نرفق لكم موعد عرض هذا المسلسل الحلقة الثانية وأبطاله.

مسلسل بابا جه الحلقة الثالثة

عن طريق نسب البحث المستمرة من جانب المواطنين حول مسلسل باب جه والمواعيد الخاصة به، فمن الجديد بالذكر أن ذلك مسلسل الحلقة الثانية سيتم عرضها في هذا اليوم الاربعاء الثاني عشر من مارس 2024 وذلك على قناة دي ام سي في الساعة 7:45 مساء على حسب توقيت القاهرة وأيضا الساعة 9:00 على حسب توقيت السعودية وفى الساعة 11 مساء يوميا، كما أنه من الممكن أن تقوم بمشاهدة كل الحلقات الخاصة بذلك المسلسل من خلال منصة واتش ات وكذلك شاهد في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء حسب توقيت القاهرة.

أبطال مسلسل بابا جه

فيما يلي أبطال هذا المسلسل من موسم رمضان الجاري 2024:

فريال يوسف.

الطفلة حور أحمد.

الفنانة نسرين أمين.

الفنان أكرم حسني.

محمود البزاوي.

محمد اوتاكا.

المؤلف وائل حمدي.

المخرج خالد مرعي.

مسلسلات شهر رمضان على قناة دي ام سي

بينت قناة دي ام سي دراما الناس سوف تعرض سلسلة كبيرة من المسلسلات 2024 من ضمنها ما يلي: