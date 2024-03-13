تأخير موعد صرف رواتب مارس 2024 بالزيادة الجديدة!! .. أعرف هتقبض امتى بالتاريخ الجديد

مع بداية شهر مارس يبحث العديد من الموظفين عن موعد صرف الرواتب لشهر مارس 2024 حيث من المقرر وجود زيادات جديدة في شهر مارس وذلك وفقا للقرار الذي اعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وذلك بتوجيه حزمة اجتماعية عاجلة ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل الى 50% وتصل المرتبات الى حد ادنى 6000 جنيه ، وفي السطور القادمة سنعلن لكم موعد صرف رواتب مارس 2024 بالزيادة ، فتابعوا معنا .

موعد صرف رواتب مارس 2024 بالزيادة

تستعد وزارة المالية في الايام القادمة لصرف الرواتب لشهر مارس للموظفين والعاملين في الدولة للجهاز الاداري ، وذلك بداية من يوم 21 من شهر مارس الجاري الموافق يوم الخميس وتستمر وزارة المالية بصرف المرتبات لمدة خمسة أيام تنتهي يوم 27 من شهر مارس الجاري .