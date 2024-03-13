كشوف الوجبة السابعة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عموم محافظات العراق

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين حول معرفة أسماء وكشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في دولة العراق، وقامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتأكيد أنه يتم تقديم الدعم والمساعدات المالية لعدد كبير من المواطنين العراقيين والذين قدموا طلبات الحصول على دعم البرنامج.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

هناك بعض الخطوات اللازمة لكي يمكننا الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وجاءت الخطوات كالآتي:

أولاً: القيام بالدخول على موقع منصة مظلتي.

ثانياً: تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً: القيام بالضغط على خانة الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

رابعاً: القيام بكتابة رقم الهوية الوطنية، وفي النهاية الضغط على استعلام.

خامساً: سوف تظهر كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق، ويمكن تحميل تلك الكشوفات الخاصة بالمشمولين في برنامج الدعم.

سادساً: في النهاية ثم بالبحث عن الاسم المراد، وبعدها يجب إرسال كل الأوراق اللازمة للحصول من أجل الحصول على الدعم.

شروط الحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

يجب أن يكون الشخص المتقدم يحمل الجنسية العراقية.

يجب أن يكون المواطن مقيم بشكل مستمر في العراق.

شرط أن يكون المواطن لا يملك أي عقارات أو أملاك باهظة الثمن.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

يجب أن يوفر المتقدم كل الضمانات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق.

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم علي دعم الرعاية الاجتماعية؟

قامت الوزارة بالتوضيح أن يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم بعض من الأوراق والمستندات اللازمة خلال منصة مظلتي التي توضح أحقيته وتثبتها من أجل الحصول على الدعم، والمستندات كالآتي: