خدها مشي أحسن .. اسعار البنزين اليوم بعد الزيادة الجديدة! أعرف تسعيرتك وصلت كام

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن أسعار البنزين اليوم وذلك من قبل الكثير من المواطنين والسائقين حيث استقرت أسعار البنزين بشكل كبير بعد اجتماع البنك المركزي وتحرير سعر الصرف حيث أعلنت وزارة البترول والثورة المعدنية في وقت سابق أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية وفق قرار لجنة التسعير وبعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن سعر الدولار وسعر الصرف في البنوك المصرية ، وخلال السطور التالية نكشف عن أسعار البنزين اليوم.

اسعار البنزين اليوم

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البنزين اليوم الاربعاء الموافق 13 مارس 2024 والذي يوافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك 1445هـجريًا ومن المتوقع أن يتم تحديد أسعار البنزين و الخامات البترولية خلال شهر مارس الجاري ولكن حتى اليوم يوجد ثبات في أسعار البنزين والسولار بجميع أنواعه وهي كالتالي.

سعر لتر بنزين 80 اليوم 10 جنيهًا.

سعر لتر بنزين 92 اليوم 5 جنيهًا.

سعر لتر بنزين 95 اليوم 5 جنيهًا.

سعر لتر السولار اليوم 25 جنيهًا.

سعر لتر الكيروسين اليوم 25 جنيهًا.

كما وصل سعر اسطوانة البوتاجاز 70 جنيهًا اليوم.

زيادة أسعار البنزين 2024

بعد التعرف على أسعار البنزين اليوم يريد الكثير من المواطنين معرفة حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الفترة القادمة حيث أن هناك مراجعة ربع سنوية تقوم بها لجنة تسعير المواد البترولية ومن المتوقع أن يتم زيادة أسعار البنزين خلال الربع الأول من عام 2024 وذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار ورفع سعر الصرف في الأيام الاخيرة الماضية ، ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الاخيرة لاسعار البنزين كان في شهر نوفمبر 2023 ، كما لم يتم رفع سعر السولار.