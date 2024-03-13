صوابع جيجي أشهر حلويات رمضان بـ 750ج!! .. وهي زينت قصرت معاكم في أيه

صوابع جيجي أشهر حلويات رمضان التي أصبحت تريند كبير منذ بداية شهر رمضان الجاري، ولذلك قام العديد بالتساؤل عن معرفة سعرها ووجد أن سعر الكيلو يصل حتى 750 جنية مصري، ونظرًا للظروف الاقتصادية فقد يمكنك أن تقومي بعمل حلوى صوابع جيجي في البيت بأبسط المكونات والتي بالفعل سوف تجدينها في منزلك بشكل دائما، لذلك نقول وداعًا لأفخم المحلات التي توفرها ونقول أهلا بسيدات المنزل الذين يقوموا بعمل الحلوى بأبسط المكونات وبتوفير مستمر.

صوابع جيجي أشهر حلويات رمضان

عليكِ دائمًا ان تقومي بتوفير واقتصاد ميزانية منزلك، حيث بعد ظهور التريند الجديد الخاص بحلوى صوابع جيجي، والتي يصل سعر الكيلو منها إلى حوالي 750 جنية، فقد يمكنك القيام بعملها بكل سهولة عن طريق الآتي:

المقادير:-

نصف كيلو من الدقيق الفاخر.

كوب ألا ربع من الماء الدافئ.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

معلقة كبيرة من الخل.

معلقة صغيرة من السكر.

كوب ألا ربع من الماء الدافئ. نصف كوب من الحليب الدافئ. معلقة كبيرة من الخل. معلقة صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زبدة للتوريق.

ملعقة كبيرة دقيق للتوريق.

ولحشو صوابع جيجي:

يمكنك أن تقومي بحشو صوابع جيجي بأي نوع من هذه الأنواع المفضلة لديكِ، على حسب اختيارك ورغبتك:-

يمكنك ان تقوم بحشو صوابع جيجي بالبسطرمة.

بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تقوم بحشوها أيضًا بنوع جبنة رومي مبشورة مفضلة لديك.

او يمكنك أيضًا حشوها بلجبنة اسطنبولي.

يمكنك أن تجعلها من الحلويات وتقوم بحشوها بالشوكولاتة قابلة للدهن.

لدهن صوابع جيجي:

1 عدد بيضة.

بالإضافة إلى ملعقة كبيرة حليب.

ثم رشة سكر.

بالإضافة إلى رشة قهوة سريعة الذوبان.

ويتم مزجهم جيدًا مع بعضهم البعض.

طريقة تحضير صوابع جيجي أشهر حلويات رمضان

يمكنك تتبعي خطوات تحضير صوابع جيجي من خلال النقاط التالية: