أبرزهم الشيخ ياسر الدوسري، ماهر المعيقلي .. جدول أئمة الحرم المكي لرمضان 2025

قامت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن جدول أئمة الحرم المكي خلال شهر رمضان 1445\2025 وقد تم توضيح تقسيم صلاة التراويح فقد تم تقسيمها إلى 3 تسليمات الأولى تنتهي بختام الركعة الرابعة والثانية بنهاية الركعة الثامنة والثالثة والأخيرة ستكون بنهاية صلاة الشفع والوتر وإليكم من خلال موقعنا التالي سنقدم إليكم جدول أئمة الحرم المكي لرمضان 2024.

جدول أئمة الحرم المكي لرمضان 2024

إليكم جدول أئمة الحرم المكي لرمضان بداية من اليوم الرابع في شهر رمضان 2024: