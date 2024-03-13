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أبرزهم الشيخ ياسر الدوسري، ماهر المعيقلي .. جدول أئمة الحرم المكي لرمضان 2025
قامت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن جدول أئمة الحرم المكي خلال شهر رمضان 1445\2025 وقد تم توضيح تقسيم صلاة التراويح فقد تم تقسيمها إلى 3 تسليمات الأولى تنتهي بختام الركعة الرابعة والثانية بنهاية الركعة الثامنة والثالثة والأخيرة ستكون بنهاية صلاة الشفع والوتر وإليكم من خلال موقعنا التالي سنقدم إليكم جدول أئمة الحرم المكي لرمضان 2024.
جدول أئمة الحرم المكي لرمضان 2024
إليكم جدول أئمة الحرم المكي لرمضان بداية من اليوم الرابع في شهر رمضان 2024:
- اليوم الرابع رمضان، التسليمة الأولى للشيخ بدر التركي والثانية الشيخ الوليد الشمسان، والثالثة عبد الرحمن السديس.
- اليوم الخامس، التسليمة الأولى والثانية للشيخ ياسر الدوسري والثالثة الشيخ بندر بليلة.
- اليوم السادس، التسليمة الأولى والثانية للشيخ عبد الله الهجني والثالثة الشيخ ماهر المعيقلي.
- اليوم السابع رمضان، التسليمة الأولى للشيخ بدر التركي والثانية للشيخ الوليد الشمسان والثالثة للشيخ عبد الرحمن السديس.
- اليوم الثامن رمضان، التسليمتان الأولى والثانية للشيخ بندر بليلة والثالثة الشيخ ياسر الدوسري.
- اليوم التاسع رمضان، التسليمة الأولى والثانية للشيخ عبد الله الجهني والثالثة الشيخ ماهر المعيقلي.
- اليوم العاشر رمضان، التسليمة الأولى الشيخ بدر التركي والثانية الشيخ الوليد الشمسان والثالثة الشيخ عبد الرحمن السديس.
- اليوم الحادي عشر رمضان، التسليمتان الأولى والثانية للشيخ ياسر الدوسري والثالثة الشيخ بندر بليلة.
- اليوم الثاني عشر رمضان، التسليمتان الأولى والثانية الشيخ عبد الله الجهني والتسليمة الثالثة ماهر المعيقلي.
- اليوم الثالث عشر رمضان، التسليمة الأولى الشيخ بدر التركي والثانية الوليد الشمسان والثالثة عبد الرحمن السديس.
- اليوم الرابع عشر رمضان، التسليمة الأولى والثانية الشيخ بندر بليلة والثالثة الشيخ ياسر الدوسري.
- اليوم الخامس عشر رمضان، التسليمة الأولى والثانية الشيخ عبد الله الجهني والثالثة الشيخ ماهر المعيقلي.
- اليوم السادس عشر رمضان، التسليمة الأولى الشيخ بدر التركي والثانية الشيخ الوليد الشمسان والثالثة الشيخ عبد الرحمن السديسي.
- اليوم السابع عشر رمضان، التسليمتان الأولى والثانية للشيخ ياسر الدوسري والثالثة بندر بليلة.
- اليوم الثامن عشر رمضان، التسليمتان الأولى والثانية للشيخ عبد الله الجهني والثالثة ماهر المعيقلي.
- اليوم التاسع عشر رمضان التسليمة الأولى الشيخ بدر التركي والثانية الوليد الشمسان والثالثة عبد الرحمن السديس.