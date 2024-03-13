“جاوب واكسب”.. الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 مع مايا العبسي عبر تردد قناة السعيدة

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024، من المعروف أن الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 متاح أمام جميع المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، حيث تقدم مسابقة طائر السعيدة جائزة مالية ضخمة تقدر بنحو مليون ونصف ريال يمني لكافة الفائزين ممن يقومون بالاجابة على الاسئلة بشكل صحيح، واليكم بالخطوات شرح طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 ليكون امامك فرصة للفوز بالجائزة المالية الضخمة.

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

وعن طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 فهي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، وتعتمد المسابقة على طرح سؤال في نهاية الحلقة على المشاهدين، وحتى تتمكن من الاجابة فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع مسابقة طائر السعيدة.

قم بالضغط على الايقونة الخاصة بالاشتراك في المسابقة.

قم بادخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

اختر اسم المحافظة التابع لها والمقيم بها المتقدم.

قم باختيار الاجابة الصحيحة للسؤال.

اضغط على كلمة “الاشتراك”.

تردد قناة السعيدة 2024

يمكنك الآن ضبط تردد قناة السعيدة اليمنية على جهاز الريسيفر الخاص بك، والتي واحدة من القنوات التي تنقل عدد من البرامج الثقافية والاجتماعية على شاشتها، وقد بثت القناة محتواها لأول مرة من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، وتعد مسابقة طائر السعيدة واحدة من اهم البرامج التي تبث على تلك القناة وتتنوع اسئلة المسابقة ما بين المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية، مع العلم أن هذه الأسئلة صعبة، واليكم احدث تردد قناة السعيدة الجديدة:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11900.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: .27500

أو: