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بكلمة حلم اشترك وفوز بجائزتك.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بجميع الدول العربية

الاشتراك في مسابقة الحلم

mo saeedمنذ 4 ساعات
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أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بجميع الدول العربية
مسابقة الحلم

تتمثل مسابقة الحلم في الحلم الذي يتمناه الجميع في وطننا العربي في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العديد من البلدان العربية وبالتالي، تعتبر المسابقة أملاً للكثيرين يمكن المشاركة في المسابقة من خلال عدة طرق، سواء عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم المخصص لبلدك أو عبر الاشتراك الإلكتروني، مع بدء الموسم الجديد لمسابقة الحلم 2024، تتاح فرصة ذهبية للملايين من المواطنين في جميع البلدان العربية، حيث توفر هذه المسابقة فرصة لربح جوائز مالية قيمة تصل إلى 100 ألف دولار شهريا، بالإضافة إلى جائزة كبرى بقيمة مليون دولار، وتتميز المسابقة بالشفافية والمصداقية في اختيار الفائزين، زاد البحث عن أرقام وطريقة الاشتراك في المسابقة للفوز بالجائزة،  وسوف نعرض في هذا السياق أرقام الاشتراك المطلوبة والشروط اللازمة، يرجي متابعتنا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تهدف إدارة المسابقة إلى تسهيل عملية الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة إلى الأرقام المخصصة لبلدك

الدولةأرقام الاشتراك
العراق2770 أو 2266.
تونس85819 شركة تونس للاتصالات.
سوريا1555.
لبنان008821622775627
عمان90434 شركة الجي إس إم.
البحرين94000 أو 98885.
الكويت4141 شركة GSM.
الأردن98880.
المملكة العربية السعودية
    • 313131 شركة ليبارا.
  • 300300 شركة فيرجن.
  • 755505 شركة زين.
  • 858888 شركة STC.
مصر
  • 95458 أو 95450 شركة أورانج
  • 95458 أو 95450 شركة اتصالات.
  • 95458 أو 95450 فودافون
الإمارات العربية المتحدة6070 شركة اتصالات
المغرب9669
اليمن2622
تونس85988

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

بدلاً من الاشتراك عن طريق الرسائل النصية، يمكنك الاشتراك عبر الإنترنت عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أو تحميل تطبيق المسابقة وإتمام الخطوات المطلوبة.

  • في البداية، عليك الدخول علي الموقع الإلكتروني لمسابقة الحلم.
  • أو يمكنك تحميل تطبيق المسابقة عبر متجر جوالك.
  • ثم يتم اختيار الدولة وإدخال رقم الهاتف النقال واختيار شركة الاتصالات.
  • ثم يجب الموافقة على البنود والشروط والضغط على زر “احصل على OTP”.
  • بعد استلامك رسالة تحتوي على رمز تأكيد الاشتراك، يمكنك بعدها البدء في استقبال الرسائل والعروض.
  • تُجاب على السؤال بشكل صحيح، مما يجعلك مؤهلاً رسمياً للفوز.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن لجميع الدول المؤهلة للمشاركة في مسابقة الحلم التسجيل شريطة أن يستوفوا هذه الشروط:

  • يجب على أي شخص يرغب في الاشتراك أن يكون في سن الرشد ويبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل.
  • يعتمد تحديد سن الرشد على القانون الساري في كل دولة أو ولاية أو مقاطعة.
  • للأشخاص الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر، يمكنهم الاشتراك بشرط أن يكونوا تحت وصاية وإشراف شخص بالغ.
  • والتزام ولي الأمر والواصي على القاصر بالموافقة على المشاركة.

جوائز مسابقة الحلم 2024

  • 50 ألف دولار أمريكي جائزة الأسبوع.
  • 100 ألف دولار أمريكي جائزة الشهر.
  • مليون دولار أمريكي فهي الجائزة الكبري.
  • جائزة الأسبوع:
  • كما تضم مسابقة الحلم مجموعة متنوعة من الجوائز مثل الهواتف الذكية والمساكن والسيارات الفارهة.
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mo saeedمنذ 4 ساعات
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