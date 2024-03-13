بكلمة حلم اشترك وفوز بجائزتك.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بجميع الدول العربية

تتمثل مسابقة الحلم في الحلم الذي يتمناه الجميع في وطننا العربي في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العديد من البلدان العربية وبالتالي، تعتبر المسابقة أملاً للكثيرين يمكن المشاركة في المسابقة من خلال عدة طرق، سواء عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم المخصص لبلدك أو عبر الاشتراك الإلكتروني، مع بدء الموسم الجديد لمسابقة الحلم 2024، تتاح فرصة ذهبية للملايين من المواطنين في جميع البلدان العربية، حيث توفر هذه المسابقة فرصة لربح جوائز مالية قيمة تصل إلى 100 ألف دولار شهريا، بالإضافة إلى جائزة كبرى بقيمة مليون دولار، وتتميز المسابقة بالشفافية والمصداقية في اختيار الفائزين، زاد البحث عن أرقام وطريقة الاشتراك في المسابقة للفوز بالجائزة، وسوف نعرض في هذا السياق أرقام الاشتراك المطلوبة والشروط اللازمة، يرجي متابعتنا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تهدف إدارة المسابقة إلى تسهيل عملية الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة إلى الأرقام المخصصة لبلدك

الدولة أرقام الاشتراك العراق 2770 أو 2266. تونس 85819 شركة تونس للاتصالات. سوريا 1555. لبنان 008821622775627 عمان 90434 شركة الجي إس إم. البحرين 94000 أو 98885. الكويت 4141 شركة GSM. الأردن 98880. المملكة العربية السعودية 313131 شركة ليبارا.

300300 شركة فيرجن.

755505 شركة زين.

858888 شركة STC. مصر 95458 أو 95450 شركة أورانج

95458 أو 95450 شركة اتصالات.

95458 أو 95450 فودافون الإمارات العربية المتحدة 6070 شركة اتصالات المغرب 9669 اليمن 2622 تونس 85988

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

بدلاً من الاشتراك عن طريق الرسائل النصية، يمكنك الاشتراك عبر الإنترنت عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أو تحميل تطبيق المسابقة وإتمام الخطوات المطلوبة.

في البداية، عليك الدخول علي الموقع الإلكتروني لمسابقة الحلم.

أو يمكنك تحميل تطبيق المسابقة عبر متجر جوالك.

ثم يتم اختيار الدولة وإدخال رقم الهاتف النقال واختيار شركة الاتصالات.

ثم يجب الموافقة على البنود والشروط والضغط على زر “احصل على OTP”.

بعد استلامك رسالة تحتوي على رمز تأكيد الاشتراك، يمكنك بعدها البدء في استقبال الرسائل والعروض.

تُجاب على السؤال بشكل صحيح، مما يجعلك مؤهلاً رسمياً للفوز.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن لجميع الدول المؤهلة للمشاركة في مسابقة الحلم التسجيل شريطة أن يستوفوا هذه الشروط:

يجب على أي شخص يرغب في الاشتراك أن يكون في سن الرشد ويبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل.

يعتمد تحديد سن الرشد على القانون الساري في كل دولة أو ولاية أو مقاطعة.

للأشخاص الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر، يمكنهم الاشتراك بشرط أن يكونوا تحت وصاية وإشراف شخص بالغ.

والتزام ولي الأمر والواصي على القاصر بالموافقة على المشاركة.

جوائز مسابقة الحلم 2024