إليكم تردد قناة الراي الكويتية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

إليكم تردد قناة الراي الجديد على النايل سات، فهي من أهم القنوات العربية المتنوعة، حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تشكيلة كبيرة من المسلسلات، تقدم القناة أيضاً تشكيلة من الأفلام ونشرات الأخبار، تبث قناة الراي على القمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني ودون انقطاع على مدار الساعة طوال اليوم، وتهتم قناة الراي بعرض أخبار الكويت بشكل خاص وأخبار دول الخليج بشكل عام، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة الراي الكويتية بالإضافة إلى لمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة الراي الفضائية الكويتية ومحتواها

في عام ٢٠٠٤ تم إطلاق قناة الراي الفضائية على الأقمار الصناعية، وهي كانت أول قناة كويتية خاصة على التلفزيون، قامت القناة بعرض برامج متنوعة تركز على الشؤون الكويتية، بالإضافة إلى برامج إخبارية تهتم بالأحداث في الخليج، كما قامت بعرض مجموعة من المسلسلات العربية والخليجية، بالإضافة إلى الأفلام الأجنبية المترجمة إلى العربية، وتملك قناة التلفزيون الراي الفضائي من قبل مجموعة الراي الإعلامية، وهي تبث من الكويت بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات على مدار اليوم دون توقف في البث أو تشفير القناة، كما تضم قناة الراي مجموعة كبيرة من الإعلاميين العرب.

تردد قناة التلفزيون الراي الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

بالنسبة للمشاهدين الذين يهوون المحتوى الترفيهي المتنوع ويرغبون في متابعة البرامج المختلفة على قناة الراي، يمكنهم ضبط التردد الجديد للقناة المذكور في السطور التالية:

التردد: 11678

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

علماً أنه سيظهر اسم قناة الراي على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Alrai TV”.