هيحصل اي تاني للمداح .. تردد قناة MBC مصر لمتابعة أحداث المداح أسطورة العودة ح 5

يعتبر مسلسل المداح من أكثر المسلسلات التي حظيت على شهرة كبيرة وقد حققت نجاح كبير في الأجزاء السابقة ومع بدء الجزء الرابع تزداد الأحداث إثارة وتشويق فقد شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل المداح تصاعد ملحوظ في الأحداث بالإضافة لوجود الكثير من التحديات بداية من ظهور أخته عائشة في المحكمة تتعرض للمحاكمة بعد أن قامت بقتل طفلتها وطبختها مع موت ضرغام ويبحث الجميع عن القناة الناقلة لمسلسل المداح من أجل متابعة أحداث المسلسل ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم تردد قناة MBC مصر.

تردد قناة MBC مصر

يمكنكم متابعة مسلسل ام بي سي مصر لمتابعة أحداث مسلسل المداح من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد، 12015.

معدل الاستقطاب، عمودي.

معامل التصحيح، 27500.

مواعيد مسلسل المداح 4 رمضان 2024

يمكنكم متابعة أحداث مسلسل المداح 4 رمضان 2024 على قناة إم بي سي مصر في تمام الساعة 8 مساءًا والإعادة ستكون في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، كما يتم عرض المسلسل مرة أخرى عبر قناة ام بي سي مصر 2 في تمام الساعة 11:30 مساءًا والإعادة ستكون في تمام الساعة 2 ظهرًا كما يمكنكم متابعة المسلسل عبر منصة شاهد.

أحداث الحلقة الرابعة مسلسل المداح

بدأت الحلة الرابعة من مسلسل المداح بمحاكمة أخته عائشة وقد اشتعلت المحكمة بالنيران وحاول صابر إنقاذ أخته من الحرق بمساعدة تامر شلتوت ثم التقت كاسيا بمنال وشرحت لها ما تحدث عنه الدكتور سميح، بعد ذلك ظهر صابر المداح في قسم الشرطة يتم التحقيق معه بشأن وفاة ضرغاة.

بعد ذلك ظهر زين بأن يطلب الزواج من منال شقيقة رحاب زوجته السابقة، وبعد ذلك ظهر المداح وهو يقوم بفك طلاسم البردية التي حصل عليها، ثم ظهر صابر المداح وهو في المستشفى ليتمكن من معالجة تأثير الجن المصاب به الطفل داود وانتهت الحلقة بأحداث مثيرة وهي كتابة صابر لطلاسم تسخير الجن على الحائط ليظهر بعد ذلك الجن يتحدث مع صابر يقول له” اللي انت بتعمله دا كفر يا صابر”