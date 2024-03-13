موعد عرض مسلسل تاج في شهر رمضان 2024 علي قناة mbc

من المتوقع أن يكون مسلسل “تاج” من بين أشهر المسلسلات السورية التي ستعرض خلال شهر رمضان عام 2024، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث تعتبر الدراما السورية واحدة من أنجح أنواع الدراما في العالم العربي، وتشارك في سباق دراما رمضان لهذا العام بعدد كبير من الأعمال الكوميدية والاجتماعية، أعلنت شركة “صباح إخوان” عن المخرج والكاتب للعمل، وعن قائمة جميع المشاركين فيه من النجوم، بالإضافة إلى تفاصيل حول عدد الحلقات المقرر عرضها في شهر رمضان 2024، سنتناول معكم موعد عرض المسلسل “تاج” والقنوات التي ستعرضه على موقعنا.

موعد عرض مسلسل تاج في شهر رمضان 2024

بدأ عرض مسلسل “تاج” اليوم الاثنين، الموافق 1 رمضان 1445، على عدد من القنوات الفضائية مثل قناة MBC وقناة MBC مصر وقناة سوريا دراما، أما عن مواعيد العرض فسوف يتم عرض المسلسل في المواعيد التالية

قناة الجديد السورية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دمشق.

في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر علي قناة MBC.

إعادة عرض مسلسل تاج

القناة الناقلة موعد العرض في الإمارات موعد العرض في السعودية موعد العرض في سوريا موعد العرض في مصر MBC 1 1:00 صباحًا 12:00 منتصف الليل. 12:00 منتصف الليل. 11:00 مساءً.

تردد قناة MBC

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معد الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12130

أبطال مسلسل تاج

تضم قائمة أبطال مسلسل تاج مجموعة من ألمع النجوم في سوريا، بمن فيهم:

عبد الرحمن قويدر.

تيم حسن: بدور تاج الدين الحمال.

دوجانا عيسى.

نورا رحال.

بسام كوسا: رياض بيك.

إيهاب شعبان.

جوان الخضر.

فادي زغيب.

أوجا ذهب.

فايا يونان: بدور نوران.

فرح الدبيات.

كفاح الخوص.

قصة مسلسل تاج

تدور قصة مسلسل “تاج” في إطار اجتماعي مليء بالإثارة، حيث يتمحور حول شخصية تاج الدين الحمال، بطل الملاكمة السوري، الذي واجه العديد من التحديات بسبب موقفه الوطني المناهض للاحتلال الفرنسي خلال فترة الأربعينيات من القرن الماضي، قبل استقلال سوريا.

وفي لحظة مفاجئة، يقع تاج الدين في حب فتاة اسمها “نوران”، لكن المفاجأة تكمن في أنها ابنة تاجر، وعلى الرغم من ذلك يتم تنبذها من الجميع بسبب تعاون والدها مع الاحتلال الفرنسي، ويلعب دور النجم في الفيلم الفنان بسام كوسا، تشهد الأحداث تصاعداً مثيراً في إطار درامي، وعند عرض الحلقة الأولى من مسلسل “تاج” احتل المرتبة الأولى في التريند وأثنى الجمهور على الأداء الرائع للفنانة السورية فايا يونان في أول تجربة فنية لها كممثلة.