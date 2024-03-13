رامز جلال والمداح والحشاشين الدراما الحقيقة على ام بي سي مصر.. تردد قناة MBC رمضان أحلى مع أقوى الفنانين والأعمال الدرامية

أخذت قناة MBC شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، نظرًا للمحتوى التي تقوم بتقديمه من أفلام ومسلسلات درامية خلال شهر رمضان المبارك، فضلاً عن أن هذه القناة تقوم بنقل أبرز البرامج الرمضانية مثل رامز جلال الذي اشتهر منذ أكثر من أعوام، إضافة إلى نقلها للمسلسلات الدرامية التي من بينها المداح والحشاشين، وغير ذلك من الأعمال الأخرى التي تقوم القناة بإذاعتها على مدار الساعة دون توقف.

تردد قناة MBC رمضان أحلى

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة MBC رمضان أحلى وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما التردد فهو 12015.

معدل الترميز الخاص بقناة MBC فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقطاب قناة MBC يكون عمودي.

الجودة: HD.

خطوات استقبال قناة MBC رمضان أحلى مع الدراما

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة MBC مع أروع المسلسلات والبرامج الرمضانية المميزة، وفقًا للأتي:-