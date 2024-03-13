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رامز جلال والمداح والحشاشين الدراما الحقيقة على ام بي سي مصر.. تردد قناة MBC رمضان أحلى مع أقوى الفنانين والأعمال الدرامية
أخذت قناة MBC شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، نظرًا للمحتوى التي تقوم بتقديمه من أفلام ومسلسلات درامية خلال شهر رمضان المبارك، فضلاً عن أن هذه القناة تقوم بنقل أبرز البرامج الرمضانية مثل رامز جلال الذي اشتهر منذ أكثر من أعوام، إضافة إلى نقلها للمسلسلات الدرامية التي من بينها المداح والحشاشين، وغير ذلك من الأعمال الأخرى التي تقوم القناة بإذاعتها على مدار الساعة دون توقف.
تردد قناة MBC رمضان أحلى
يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة MBC رمضان أحلى وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-
- القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.
- بينما التردد فهو 12015.
- معدل الترميز الخاص بقناة MBC فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- استقطاب قناة MBC يكون عمودي.
- الجودة: HD.
خطوات استقبال قناة MBC رمضان أحلى مع الدراما
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة MBC مع أروع المسلسلات والبرامج الرمضانية المميزة، وفقًا للأتي:-
- أن يتم التحكم بجهاز الريمود.
- ومن ثم يتم القيام بإدخال التردد الجديد للقناة.
- بعد ذلك يُرجى تحديد القمر الصناعي النايل سات.
- تحديد معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ في الخانة المخصصة لذلك.
- على أن يتم الضغط بزر “بحث”.
- وعندها سيتم عرض مجموعة من القنوات التي تشملها التردد.
- ليتم اختيار قناة MBC في النهاية.
- ويمكن بعدها مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الفن والفنانين والمسلسلات الدرامية التي تنقلها القناة.