pdf كشوف مظلتي.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية في محافظات العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، من المتوقع أن تعلن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل وزارة العمل العراقية خلال الايام القادمة ليتم صرف الراتب لكل المستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط، حيث سيتم صرف راتب الرعاية الاجتماعية للفقراء وذوي الهمم والمطلقات وغيرهم من الفئات الاكثر احتياجات، واليكم رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك من خلال اتباع خطوات بسيطة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 فور أن يتم اعتماد الكشوف من قبل الدكتور احمد الاسدي واخطار الجهات الرسمية بها، لتجهيز الموارد المالية اللازمة لصرف تلك الوجبة التي ينتظرها الكثيرين، والآن مع خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة العمل العراقية الرسمي.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

قم بالدخول إلى قسم برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

قم بالضغط على رقم الوجبة السابعة والاخيرة.

قم بادخال البيانات الخاصة بالمتقدم واختيار المحافظة القاطن بها.

اختر تحميل كشوف المشمولين بصيغة pdf على جهازك.

قم بالانتظار حتى ينتهي التحميل وابحث عن اسمك بالكشوف.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

ومن المقرر أن يقدر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بأكثر من 200 ألف أسرة من مختلف انحاء العراق، ويتم الصرف وفقا لعدة شروط منها أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويقيم بالعراق بشكل دائم، ولا يقل عدد افراد اسرته عن اربعة اشخاص، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الصرف قريبا لكافة المستحقين ممن سيتم التواصل معهم استعدادا للصرف.