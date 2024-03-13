وزارة التعليم تعلن مواعيد بدء الدوام الدراسي خلال شهر رمضان 1445 في مدارس السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان لطلاب المدارس، حيث تم تداول أنباء متعددة حول احتمال تحول الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد خلال هذا الشهر الفضيل، وقد أكدت الوزارة بشكل قاطع أن الدراسة ستكون وجاهية خلال رمضان، وتم تحديد مواعيد بدء الدوام وفقاً لتوجيهات الإدارات التعليمية والمدارس، أما بالنسبة للمدارس التي تعمل بنظام التعليم المستمر، فقد تقرر بدء الدراسة فيها اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً، مع انتهاء اليوم الدراسي وفقاً للجدول المعتمد لكل مرحلة تعليمية وصف دراسي.

مواعيد بدء الدوام الدراسي خلال شهر رمضان 1445 في مدارس السعودية

أكدت عدة إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة استعدادها لتحديد مواعيد بدء الدوام الدراسي خلال شهر رمضان، حيث تتراوح هذه المواعيد بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً، وبالاعتماد على النظام المرن الذي أوضحته وزارة التعليم مسبقاً، وسوف تكون مواعيد الدوام الدراسي خلال شهر رمضان كما يلي:

يبدأ الدوام في الرياض، مكة، جدة، القنفذة، الساعة التاسعة صباحاً.

بينما الدوام في الشرقية، المدينة المنورة، الأحساء، الطائف، عسير، الباحة، الخرج، ظهران، الجنوب، شقراء، بيشة، النماص، ألمع، عسير، المخواة، ينبع، رجال، محايل، العلا، يبدأ الساعة 9:30 صباحاً.

وفي المجمعة، الزلفي، حفر الباطن، يبدأ الدوام الساعة 9:45 صباحاً.

أما في القصيم، تبوك، الحدود الشمالية الجوف، يبدأ الدوام الساعة 10 صباحاً.

جامعة الحدود الشمالية تعلن تحويل عدة مقررات دراسية إلى نظام التعليم الافتراضي في شهر رمضان

أفصحت جامعة الحدود الشمالية عن قرار تعليق بعض محاضرات مقررات المتطلبات العامة خلال شهر رمضان، حيث تم تحويل هذه المحاضرات إلى نظام التعليم عن بعد، تم التأكيد على هذا القرار من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وتم توجيه الطلاب بالالتزام ومتابعة الواجبات والمحاضرات بانتظام.