تعتبر مسابقة “طائر السعيدة” واحدة من البرامج التلفزيونية الأكثر شعبية في اليمن، حيث ينتظر الملايين من المشاهدين عودتها السنوية بحماس، يقدم البرنامج تجربة مثيرة مليئة بالتحديات الثقافية والفرص للفوز بجوائز قيمة، تشمل محتويات المسابقة أسئلة في مجالات مختلفة مثل الثقافة والدين والاجتماع، وتقدمها الإعلامية المعروفة مايا العبسي وتوفر العديد من الجوائز في مقابل الإجابة على بعض الأسئلة بشكل صحيح، يهتم العديد من الناس بمتابعة الأخبار ومشاهدتها، وقد تم الإعلان عن الفائز في مسابقة سؤال المشاهدين لبرنامج طائر السعيدة الحلقة الثانية مع رابط للمشاركة في مسابقة عام 2024، سنقوم بتتبع ومشاركة التفاصيل والمعلومات الواردة حتى الآن.

اسم الفائز بجائزة سؤال اليوم الثاني من مسابقة طائر السعيدة في رمضان 2024

اسم الفائزة بجائزة سؤال اليوم الثاني من مسبقة طائر السعيدة مروي حبيب علي احمد من المهرة

تردد قناة السعيدة

يعتبر هذا البرنامج واحدا من أشهر برامج المسابقات في اليمن، حيث حقق نجاحًا كبيرًا بفضل مايا عبد الغفور العبسي كمقدمة وعاصم الخالدي كمخرج، وبمساعدة مشاركة مميزة من قِبل مذيع ومجموعة من المصورين والمعدين المبدعين، ويتم عرضه علي قناة السعيدة ونقدم لكم التردد الخاص بالقناة

تردد قناة السعيدة على نايل سات

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

التردد: 11900.

تردد قناة السعيدة علي عرب سات

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: رأسي

التردد: 12187.

القمر الصناعي عرب سات

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يجب اتباع الإجراءات التالية للتسجيل في مسابقة “طائر السعيدة” اليمنية لعام 2024: