تعرف على مواعيد عرض مسلسل شباب البومب 12 في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

بطبيعة الحال وكما يقولون فإن للكوميديا جمهورا واسعا وعريضا، وإذا ذكرت الكوميديا فإن الفكر والعقل يتحول نحو مسلسل شباب البومب 12، وهو المسلسل الكوميدي الصامد منذ 12 عاما وتحديدا منذ أن بدأ عرض هذا المسلسل للمرة الأولى عام 2012، حيث لا يزال حتى يومنا هذا يجذب الشباب كافة المشاهدين الذين ينتظرونه كل عام ومن موسم لآخر ويدور السؤال هنا أين ما هي مواعيد عرض مسلسل شباب البومب 12 ؟ وما هي مواعيد عرضه؟ وقصته، والآن إليكم كل التفاصيل بشأنه.

تعرف على قصة مسلسل شباب البومب 12

يدور الجزء ال 12 من مسلسل شباب البومب حول الشاب عامر الذي يجد نفسه متورطا في العديد من المواقف التي تعرضه للكثير من المشاكل ومختلف العقبات بسبب أصدقاء عامر الذي يحاول دوما إيجاد حلول لها.

كما تتسم أحداث شباب البومب المسلسل الرمضاني الشهير بالكوميديا والإثارة، كما يواجه عامرا وجميع الأصدقاء مختلف المواقف المضحكة منها وكذا أيضا المحرجة خلال حياتهم اليومية.

رسالة وهدف يحمله مسلسل شباب البومب 12 داخل الكوميديا

وخلال سرد أحداث المسلسل والذي تتخلله العديد من المواقف الكوميدية، نجد هناك عدة رسائل مفيدة ونصائح على مدار الوقت تضيف جوا من المرح للمشاهد.

مَن هم أبطال مسلسل شباب البومب 12؟

تتميز جميع شخصيات وأدوار مسلسل شباب البومب 12 بالمرح وخفة الظل وبروحها الشبابية العالية، كما تتمتع كل شخصية منها إلى جانب الروح الفكاهية بتحدياتها وحياتها الخاصة المستقلة التي تستهدف معالجتها بطريقة كوميدية ومبهجة وأبطال المسلسل هم:-

. فيصل العيسي في دور عامر.

. وائل الجربي في دور المحقق.

. مهند الجميلي في دور شكش.

سليمان المقيطيب في دور كفته.

عبد العزيز الفريحي في دور تركي.

محمد الدوسري.

. مرزوق الغامدي.

عبد الله المزيني.

ما هي مواعيد عرض مسلسل شباب البومب 12 والقنوات الناقلة؟

يعرض مسلسل شباب البومب حصريا على قناة روتانا خليجية وذلك وفقا للمواعيد الآتية بكل من مصر والسعودية والإمارات.

موعد عرض المسلسل في مصر الساعة 5.40 مساء

موعد عرض شباب البومب في السعودية الساعة 6.40 مساء

مواعيد عرض المسلسل بدولة الإمارات الساعة 7.40 مساء.