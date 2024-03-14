“وزارة الشؤون الاجتماعية” تُوضح كيفية الحصول على سيارات المعاقين والشروط المطلوبة للحصول علي الدعم

شروط الحصول على سيارات المعاقين، هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتبعها حتى تتمكن من الحصول على سيارات المعاقين، حيث تقوم الدولة بمعاونة اتلك الفئة بقدر المستطاع وتوفير ما يلزم لهم، فالجدير بالذكر أن اهتمام الدولة بتلك الفئة يعود بالإجاب نفسياً عليهم.

شروط الحصول على سيارات المعاقين

يمكن الحصول على سيارة المعاقين وذلك بعد القيام بمراجعة شروط الحصول على سيارات المعاقين التي تم الإعلان عنها من قبل وتتمثل كالآتي:

لا بد أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا.

أن لا يجوز تجاوز سعة السيارة 1600 CC.

كما يجب أن تجتاز مرحلة الفحص الطبي للتحقق من الحالة الصحية والقدرة على القيادة.

كما يجب أن توفر تقرير من المجلس الأعلى حتى تحدد نسبة ونوع الإعاقة، وأولية احتياج المتقدم للسيارة.

كما يجب أن تكون مسجلة بأسم صاحب الإعاقة فقط.

يمكن للشخص بيعها بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الحصول عليها.

لا بد من توافق السيارة مع المواصفات المحددة للسيارة من قبل القوميسيون.

خطوات الحصول على السيارة

يمكنك التقديم للحصول على السيارة من خلال اتباع الخطوات الآتية: