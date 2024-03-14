قدم واحصل على 1000 جنيه.. خطوات التقديم في العمالة الغير منتظمة وشروط التقديم عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من الأمور التي تشغل بال الكثيرون من المواطنين في جمهورية مصر العربية، حيث كشفت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التسجيل فيها وعن خطوات التقديم والشروط أيضاً والفئات المسموح لها التقديم، وتعتبر تلك المنحة من أكثر المنح المميزة التي تساعد المواطنين أصحاب الدخل المنخفض ومحدودي الدحل وأصحاب المهن الحرفية، فعلى كل تلك الفئات سرعة التقديم والاستفادة من المنحة.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

أكدت وزارة القوى العاملة فتح باب التسجيل للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة للفئات التي كشفت عنها، ويتم التسجيل من خلال موقع الوزارة الإلكتروني بكل سهولة من البيت بالخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني.

اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد وكتابة البيانات المطلوبة.

الضغط على تسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

إدخال الرقم القومي الخاص بك بشكل صحيح.

إضافة البيانات الخاصة بمهنتك ورقم الهاتف المحمول.

إدخال الرقم التأميني.

تسجيل البيانات الخاصة بمكان الإقامة الخاص بك.

تسجيل تاريخ الميلاد.

إدخال الاسم كامل والمهنة مع إدخال الموقف التجنيدي لك.

الضغط على كلمة إرسال الطلب.

الشروط الخاصة بالتقديم في منحة العاملة الغير منتظمة

حددت وزارة القوى العاملة بعض الشروط الخاصة بالتقديم في المنحة، وتلك الشروط تتمثل في التالي: