موعد برنامج طويق في رمضان 2024 علي قناة السعودية “شاهد إنجازات المملكة مع محمد النحيت”

يعتبر برنامج طويق أحد البرامج التي أعلنت عنها هيئة الإذاعة في المملكة، حيث يبرز هذا البرنامج الريادة التي تتمتع بها المملكة في مجالات متعددة ويوضح تفوقها على الدول الأخرى التي شاركت في القمة، وقد ساهم ذلك في جعل المملكة العربية السعودية نموذجا عالميا في جميع المجالات، سواء من الناحيتين الاقتصادية أو الثقافية وغيرها من المجالات، وهذا ما سيقدمه برنامج طويق خلال شهر رمضان المقبل، حيث سينافس بشدة مع العديد من البرامج الأخرى التي ستعرض خلال هذا الموسم، نتناول معكم اليوم موعد عرض برنامج طويق في شهر رمضان 2024 على القناة السعودية، وسيتم تقديمه من قبل محمد النحيت، حيث سنقدم أهم تفاصيل البرنامج لضمان تلبية احتياجات الجمهور الكريم خلال الفترة المقبلة.

موعد برنامج طويق في رمضان 2024 علي قناة السعودية

يتحدث هذا البرنامج عن الريادة في جميع المجالات التنموية في المملكة، ويتم تقديمه بواسطة محمد النحيت، يتم عرض حلقات البرنامج طوال أيام الأسبوع في شهر رمضان على قناة السعودية، تقدم الحلقة في تمام

الساعة 5:30 بتوقيت دبي

الساعة 3:30 بتوقيت مصر

الساعة 4:30 مساءً بتوقيت السعودية

أهم مزايا برنامج طويق

واحد من أفضل البرامج الشهرية التي يتابعها معظم السكان في المملكة خلال شهر رمضان.

هذا البرنامج له أسلوب خاص وفريد من نوعه.

يشير إلى إنجازات ونجاحات حققتها المملكة.

مدة إذاعة الحلقة فهي 30 دقيقة.

تعرض الحلقة العديد من الأرقام لتوضيح المكانة التي حققتها المملكة بين كافة الدول.

يتناول هذا البرنامج القطاعات المختلفة التي شهدت تقدمًا واضحًا في المملكة، منها “الأمن السيبراني، الصناعة، التقنية، الرياضة، السياحة، الطاقة، التعليم”.

أهداف برنامج طويق

يهدف البرنامج إلى تحقيق العديد من الأهداف، بما في ذلك:

تقديم المعلومات الهامة للمشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

يساهم في تثقيف المشاهدين حول مواضيع ثقافية واجتماعية متنوعة.

يتم تقديم العديد من النصائح والإرشادات للجمهور لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم الشخصية.

يوفر محتوى ترفيهي يشمل الكثير من الألعاب والعروض المسلية لإسعاد المشاهدين.

من هو مقدم برنامج طويق؟

محمد النحيت وهو صحفي سعودي من بين أفضل الوجوه الإعلامية في المملكة، ويعمل كمستشار لتطوير الأعمال وكذلك كمبدع للمحتوى، كما يتمتع بالكفاءة المهنية والخبرة الواسعة في مجال الإعلام، ويتميز أسلوبه ببساطته وأناقته، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من الأفكار القيمة، كما أنه عضو في لجنة الإعلام الرقمي أيضا.

تردد قناة السعودية

تردد قناة السعودية علي نايل سات

التردد 12149

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الاستقطاب افقي

جودة القناة HD

تردد قناة السعودية علي عرب سات

