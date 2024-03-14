تعرف على مواعيد عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 4 بطولة مي عمر وتردد القناة الناقلة

تتألق الفنانة مي عمر في مسلسلها الجديد نعمة الأفوكاتو الذي يتم عرضه على شاشة قناة mbc مصر ومنصة شاهد الرقمية، علمًا بأن الحلقات الأولى من هذا المسلسل حققت نسبة مشاهدة عالية وأصبح المسلسل حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحكي عن نعمة المحامية المجتهدة في عملها ومعاناتها مع طمع زوجها صلاح الذي يؤدي دوره الفنان أحمد زاهر، وخلال الأسطر التالية سنوضح مواعيد عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو.

موعد عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو

من الجدير بالذكر أن مسلسل نعمة الأفوكاتو يتم عرضه على شاشة mbc مصر حيث أن العرض في تمام الساعة 10 مساءً وعلى أن تكوم الإعادة في اليوم التالي في تمام الساعة 4 عصرًا على قناة mbc مصر 2، وأبطال المسلسل هم:

بطولة مي عمر.

أحمد زاهر.

أروى.

كمال أبو رية.

عماد زيادة.

تأليف محمد سامي ومهاب طارق.

إخراج محمد سامي.

تردد قناة mbc مصر

من الجدير بالذكر أن قناة mbc مصر تشارك في السباق الرمضاني من خلال عرض باقة مميزة من المسلسلات على رأسهم مسلسل نعمة الأفوكاتو التي حقق أعلى نسبة مشاهدة في العالم العربي، ويأتي التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث المسلسل في حي قديم عتيق في القاهرة ويروى قصة المحامية نعمة التي تدافع عن المظلومين إلى أن كان الحظ من نصيبها وتمكنت من الحصول على قضية ب10 مليون جنيه.