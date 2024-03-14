“هتصرف قبل العيد” .. موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر أبريل 2024.. بالإضافة لموعد نزول المكرمة الملكة في رمضان

مع حلول شهر رمضان المعظم شهد محركات البحث السعودية حركة زائدة من البحث عن موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر أبريل 2024، الذي يستفيد منه عدد كبير من السعوديين حيث يعد أهم أوجه الدعم الذي تصرفه لهم الدولة بشكل شهري، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة أنه سوف يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي الخاص أبريل مضاف إليها زيادة جديد الأمر الذي جعل الاستفسارات تزيد حول موعد صرف الضمان الاجتماعي وهل سيتم تبكير الموعد ليكون في مطلع شهر رمضان الحالي لذلك سوف نوضح جميع التفاصيل اليوم بهذا الصدد فاتبعونا.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر أبريل 2024

ووفقا للتصريحات المعلنة أنه لن يتم حتى الإعلان عن موعد من أى جهة قائمة على الدعم ، عن وجود أى نية بتفكير موعد صرف الضمان الاجتماعي الخاص بشهر ابريل، وكل ما تردد عبر مواقع التواصل حول تبكير موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي شائعات، لذلك فمن المقرر أن يتم صرف الرواتب في الموعد الدوري الخاص بإيداعها في حساب المواطنين وهو بداية كل شهر ميلادي.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر أبريل 2024 والمكرمة الملكية

ورداً على جميع تساؤلات لمستفيدي الضمان الاجتماعي بخصوص موعد صرف الضمان الخاص بشهر أبريل المقبل فمن المقرر أن تقوم وزارة الموارد البشرية بصرفه في يوم 1 أبريل 2024 المقبل والموافق الثاني والعشرون من شهر رمضان الجاري، كما تم الإعلان من قبل الوزارة أنه سيتم صرف المكرمة الملكية 1445 الخاصة بالعام الحالي في آخر اسبوع من شهر رمضان الجاري قبل حلول عيد الفطر المبارك حتى يتم المستحقين البدء في سحبها من حساباتهم البنكية قبل عطلة العيد.