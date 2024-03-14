“أبوظبي تستضيف بطولة كأس السوبر السعودي 2024 بمشاركة أربعة أندية كبرى”

في خطوة تعكس العلاقات المتينة والتعاون الرياضي بين السعودية والإمارات، وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد رعاية مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، بموجب هذا العقد، تصبح أبوظبي العاصمة الإماراتية مضيفة لفعاليات كأس السوبر السعودي لعام 2024، في حدث رياضي يترقبه عشاق كرة القدم في كلا البلدين.

تفاصيل بطولة كأس السوبر السعودي 2024

من المقرر أن تشهد أبوظبي تنافس أربعة من أبرز أندية الدوري السعودي الاتحاد، النصر، الهلال، والوحدة في معركة على لقب كأس السوبر السعودي 2024. البطولة، التي ستجري خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل، تعد فرصة فريدة لعشاق الكرة لمتابعة منافسات شيقة وحماسية بين الفرق المشاركة.

مباريات الدور نصف النهائي ستبدأ يوم 8 أبريل، حيث يلتقي فريق الاتحاد بالوحدة في استاد آل نهيان في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت السعودية، بعد ذلك، في تمام الساعة 10:30 مساءً، ستقام مباراة الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد. الفائزون في هذه المباريات سيتقابلون في المباراة النهائية بتاريخ 11 أبريل على نفس الاستاد، لتحديد البطل لهذه النسخة من البطولة.

تجديد هوية كأس السوبر السعودي 2024

تستعد بطولة كأس السوبر السعودي لإطلاق هوية جديدة في نسختها المقبلة المقررة في أبوظبي، ما يمثل فصلاً جديداً في تاريخ هذه البطولة المرموقة. هذا التجديد يأتي كجزء من اتفاقية الرعاية مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ويعكس الرغبة في تحقيق أقصى استفادة من فرص الرعاية والتسويق، وتعزيز العلامة التجارية للبطولة.

دعم التطوير وتبادل الخبرات

ياسر بن حسن المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، يشدد على أهمية الشراكة مع أبوظبي كخطوة استراتيجية لتطوير كرة القدم، يعتبر هذا التعاون فرصة لإثراء الخبرات وجذب جماهير جديدة، ويُسهم في تعزيز الحضور الدولي للفعاليات الرياضية السعودية، وفتح أسواق جديدة لنمو وتطور اللعبة.

مضيفة مثالية للأحداث الرياضية

محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، يؤكد التزام الإمارة باستضافة كأس السوبر السعودي 2024، مضيفاً هذا الحدث إلى أجندة الفعاليات الرياضية الغنية بأبوظبي، تظهر هذه الخطوة الرغبة في ترسيخ مكانة المدينة كوجهة عالمية للرياضة، وتسلط الضوء على جهود الإمارة في تطوير قطاع الرياضة وتقديم فعاليات ملهمة للأجيال القادمة.