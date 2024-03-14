مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2024 الصباحية والمسائية

يرغب جميع المواطنين في التعرف على مواعيد عمل البريد المصري في رمضان لإستكمال كافة خدماتهم، والتي تستلزم التوجه إليه من حين لآخر، ومع بدء شهر رمضان الكريم فقد أتاحت هيئة البريد المصري توقيت عمل البريد المصري خلال الشهر للعام 2024 في كافة أماكن البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة للأكشاك البريدية والسيارات وأتاحت مجال العمل داخل المكاتب أيام الجمع والسبت من كل أسبوع جنبًا إلى المكاتب التي تعمل بصورة ليلية لإنجاز مهام المواطنين والتسهيل عليهم طول الشهر المبارك.

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان

تحددت مواعيد العمل داخل مكاتب البريد المصري خلال 30 يوم عمل المقرر القيام بها خلال شهر رمضان في كافة أنحاء المحافظات، والتي بلغت 4500 مكتب، والمقرر بدأ العمل بها من 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا، وتشمل العملية كافة السيارات البريدة بكافة المحافظات والأكشاك البريدية خلال الفترة المسائية حتى موعد يصل إلى 4 عصرًا.

مكاتب بريد تعمل بالفترات المسائية

تقرر بدء عمل نحو 109 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية في الفترات المسائية خلال شهر رمضان الكريم، والتي تقرر بدء العمل بها اعتبارا من 8 مساءً إلى 11 مساءً في إطار خطة التيسير وسهولة الحصول على الخدمة بالنسبة للمواطنين خلال فترات شهر رمضان المختلفة.

كما تأكد على عمل كافة الأكشاك البريدية وجميع مكاتب البريد، بالإضافة للسيارات المتنقلة التابعة للبريد في جميع محافظات الجمهورية أيام الجمع خلال الشهر.

وسوف يتم بدء العمل داخلها اعتبارا من العاشرة صباحًا إلى 4 عصرًا، مع تهيئة جميع المناطق وتوزيع العربات بداخلها طوال أيام العمل الليلي، والتي تبدأ عملها اعتبارا من الثامنة صباحًا إلى 12 مساءً ، لتخدم بذلك كافة المواطنين وتوفر الشحن السريع وإيصال الطرود في وقت قصير خلال أيام الشهر المبارك.