مسلسل تاج رمضان 2024 يجمع أبرز عمالقة الفن السوري تعرف علي الموعد والقنوات الناقلة

مسلسل تاج يعتبر واحدا من أبرز البرامج التلفزيونية يقدم المسلسل قصة تاريخية مشوقة ومثيرة، تأخذنا إلى زمن من الحروب والصراعات بالإضافة إلى عناصر من الرومانسية، وذكرت بعض المصادر أن تكلفة مسلسل تاج كانت باهظة جدا، حيث تم بناء ديكور كامل يشبه شوارع دمشق خلال فترة الاحتلال الفرنسي، وحظي المسلسل بإعجاب كثير من المشاهدين أثناء عرض البرومو، لذلك ينتظر المشاهدون بفارغ الصبر عرض مسلسل “تاج رمضان 2024“، كما يريدون التعرف علي قصة المسلسل التاريخي السوري “تاج”. سنقدم لكم هذه القصة في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

مسلسل تاج رمضان 2024

تقدم مسلسل تاج نظرة تاريخية عن فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، حيث يروي قصة عاصي الزند، الزعيم الثوري الذي تصدى للفساد والظلم خلال فترة الانتداب الفرنسي على سوريا.

يتناول مسلسل تاج قصة رحلة عاصي (تيم حسن) المليئة بالتحديات والمخاطر، مما يجبره على التضحية بكل شيء من أجل مواجهة الاستعمار الفرنسي والقوى العسكرية الأخرى، ويسعى جاهدًا لتحرير بلاده.

كما تناول المسلسل التوتر السياسي والتاريخي الذي شهدته البلاد في ذلك الوقت، ويكشف تاج روح عن روح التضحية والوطنية لدى عاصي الزند وزملائه والعديد من الأبطال الذين قدموا أرواحهم من أجل تحقيق الاستقلال والحرية، في إطار من التشويق والإثارة.

تمتعت مسلسل “تاج الدين” السوري بشعبية كبيرة قبل انطلاق شهر رمضان المبارك، بفضل ظهور النجمين الكبيرين تيم حسن وبسام كوسا في الإعلان الخاص بالمسلسل، مما أثار اهتمام وفضول المشاهدين بشكل كبير، خاصة أن الفنان تيم حسن يتميز بتقديم أعمال رمضانية ضخمة باستمرار لمحبيه.

أبطال مسلسل تاج رمضان 2024

يشارك في مسلسل تاج عدد كبير من الفنانين العرب، وهم:

الفنانة فايا يونا.

الفنانة أدوجانا عيسى.

والفنانة فرح البيات.

الفنان بسام كوسا.

الفنان تيم حسن بدور.

الفنانة نورا رحال.

المسلسل من إخراج سامر البرقاوي.

المؤلف عمر أبو سعدة.

موعد عرض مسلسل تاج رمضان 2024

يتم عرض المسلسل علي قناة MBC1 في تمام الساعة 9.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ودمشق، وفي تمام الساعة 8.00 مساء بتوقيت القاهرة، كما يتم أيضًا عرض المسلسل على بعض المنصات الإلكترونية، بما في ذلك منصة شاهد VIP.

تردد قناة MBC1

نتناول معكم تردد قناة MBC1 على النايل سات، حيث يمكنك متابعة أفضل الأعمال الدرامية الآن