“دلعي ابنك وفرفشيه”.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علة نايل سات وعرب سات لمتابعة أغاني البيبي المميزة

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال الموجودة على الساحة والمختلفة عن غيرها، والتي يمكن استقبالها من أي مكان بالوطن العربي على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات، فهي القناة المفضلة من قبل الأطفال والأمهات لأنها تقدم محتوى هادف ومتنوع وفريد، حيث تقدم أغاني وأناشيد ومسابقات مختلفة تساعد من خلالها الطفل في تنمية مهاراته وتنمية الإبداع لديه، وتحرص الأمهات على معرفة التردد الخاص بالقناة وهذا ما نقدمه لكم الآن فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة 2024

قناة طيور الجنة لها مكانة مميزة ومرموقة بين قنوات الأطفال، حيث تعتمد الأمهات عليها لتوفير التسلية والترفيه للأطفال في البيت، كما أنها تعمل على تعزيز شخصيتهم وتعليمهم الأخلاق الحميدة والسلوكيات الصحيحة وهذا ما ترغب فيه كل الامهات، وتعمل القناة على تطوير وتحديث نفسها باستمرار من حيث البرامج المقدمة والجودة والصوت والصورة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات

لكل محبي وعشاق قناة طيور الجنة في كل مكان بالوطن العربي والشرق الأوسط يمكنكم الاستمتاع بكل ما تعرضه القناة عبر شاشتها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

كيفية ضبط التردد الجديد لقناة طيور الجنة

بعد أن قدمنا لكم التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة على النايل سات والعرب سات، يمكنكم ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم من خلال الخطوات التالية: