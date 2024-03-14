مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 15 مارس 2024

بشكل يومي عدد كبير من المواطنين يهتمون بمعرفة أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس الموافق 15 مارس 2024 في البورصة والأسواق مع بداية التعاملات، والمفاجأة أن الأسعار تراجعت بسبب الاستقرار النسبي التي تشهده أسعار الأعلاف في السوق، وخلال الأسطر التالية سنوضح الأسعار بشكل مفصل.

أسعار الدواجن اليوم الخميس

وفقًا لما تم الإعلان عنه فإن أسعار الدواجن تشهد تراجع ملحوظ، وتأتي الأسعار على النحو التالي:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الخميس في المزرعة وصل إلى 100 جنيه حيث يوجد تراجع بنحو 5 جنيهات، ولتصل إلى المستهلك بسعر 115 يوم.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم 81 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيه.

أما بالنسبة إلى سعر الدواجن الساسو الفراخ الحمراء 108 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 120 جنيه، علمًا أن السعر تراجع عن الأيام الماضية.

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة هو81 جنيه ليصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيه.

سعر الوراك هو 115 جنيه.

أما بالنسبة إلى سعر جوز الحمام 150 جنيه.

سعر البط 150 جنيه.

سهر الأرانب 120 جنيه.

بالنسبة إلى سعر البانيه للكيلو الواحد 220 إلى 240 جنيه.

أسعار الدواجن الرزي 110 جنيه للكيلو الواحد.

سعر البيض اليوم

بالنسبة إلى سعر طبق البيض الأبيض في السوق حاليًا يتراوح ما بين 145 إلى 155 جنيه، أما طبق البيض الأحمر وصل السعر إلى 145 جنيه ليصل السعر إلى المستهلك إلى 115 جنيه، سعر البيض البلدي الآن في الأسواق للمستهلك ما بين 165 إلى 170 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

من الجدير بالذكر أن أسعار الأعلاف تشهد تراجع ملحوظ وبالتالي انخفاض أسعار البيض والدواجن، حيث وتراجع سعر الذرة والصويا إلى 1000 جنيه للطن الواحد، حيث أن الأسعار تتراوح للطن ما بين 24 إلى 26 ألف.