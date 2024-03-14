اعرف نتيجتك من هنا .. طريقة الاستعلام عن نتيجة اختبارات الرخصة المهنية 2024
عدد كبير من المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية المتقدمين إلى اختبارات الرخصة المهنية يرغبون في الاستعلام عن النتيجة نظرًا لأن تلك الرخصة في غاية الأهمية لمزاولة المهنة بشكل قانوني داخل السعودية، وخلال الأسطر التالية سنوضح خطوات الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية 2024.
نتائج الرخصة المهنية 2024 بالسعودية
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة للمملكة العربية السعودية عن نتائج اختبار الرخصة المهنية موضحة أن الاستعلام للمعلمين والمعلمات يكون بشكل إلكتروني، ومن المهم أن نشير أن الاختبارات بدأت في شهر يناير من يوم 18 يناير حتى يوم 27 من الشهر ذاته.
خطوات الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية
من أجل الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية، لابد من إتباع الخطوات التالية فور ظهور النتيجة:
- في البداية يتم الولوج إلى رابط هيئة التقويم والتدريب والتعليم بالسعودية من هنا.
- إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول مع اختيار أنا لست روبوت.
- من الصفحة الرئيسية قم باختيار الرخصة المهنية.
- انقر على استعلام.
- إدخال رقم الهوية الوطنية.
- على الفور سوف تظهر النتيجة.
خطوات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين
بالنسبة إلى خطوات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات تأتي بغد سداد الرسوم والتي تبلغ قيمتها 100 ريال سعودي، ثم يتم إتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة تقويم التعليم والتدريب.
- تنقر على إنشار حساب جديد.
- إدخال كل البيانات المطلوبة.
- اختر إصدار رقم رخصة.
- احتيار درجة الاختبار العامة.
- انقر على متابعة.
- قم بدفع الرسوم من خلال إدخال بيانات البطاقة الائتمانية.