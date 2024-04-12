الزيادة الجديدة!!.. سلم رواتب الموظفين الجديد في  العراق 2024 استعلام زيادة الرواتب موقع وزارة المالية mof.gov.iq

أصدر مجلس الوزراء بالموافقة مع وزير المالية، الست طيف سامي، جدول رواتب الموظفين المُعدل بزيادة بلغت 200% لجميع العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية داخل دولة العراق، حتى أن الجداول تم إرسالها إلى مجلس النواب لكي يتم التصديق عليها، لكن حتى الأن لم يتم العمل على صرفها أو تمويلها داخل الدولة، نظرًا لعد التمويل الكافي لصرف هذه الزيادات، إلا أن الجهات الرسمية في الدولة تبذل قصارى جهدها في إطار أن يتم صرف الراتب بالزيادة المقررة.

رواتب الموظفين في العراق

حددت وزارة المالية سلم رواتب الموظفين في دولة العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

  • يحصل الموظف على راتب من الدرجة العاشرة على زيادة تُقدر بنحو 340 ألف دينار عراقي، بعد أن كان راتبه 170 ألف يكون 510 ألف دينار عراقي.
  • إضافة إلى أن الدرجة التاسعة تصل الزيادة تقريبًا إلى 410 ألف دينار، بعد أن كان الراتب 190 ألف دينار عراقي.
  • وبالنسبة للدرجات بعد الثامنة فإن رواتبهم تأتي بزيادة قدرها 150%.
خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تتمكن من الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية.
  • إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الساري.
  • بعد ذلك يتم اختيار خدمة الإستعلام عن الرواتب.
  • القيام بكتابة بيانات الموظف.
  • ليتم الإستعلام عن رواتب الموظفين بكل سهولة.

قروض للموظفين في العراق بدون ربح الان

وتقدم المصارف الحكومية العديد من القروض والتمويلات المختلفة التي يمكن لجميع الموظفين التقديم عليها، حيث إن هذه التمويلات تكون بتسهيلات ملائمة لكافة الأشخاص الراغبين في التقديم على مثل هذه القروض لمسايرة حياتهم المعيشة وفي ظل الغلاء التي يمر به البلاد بجميع المحافظات العراقية.

