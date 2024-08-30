جدول قروض مصرف الرافدين للمتقاعدين والموظفين 2024| ضوابط منح السلف الإلكترونية rafidain-bank.gov.iq

تعرف على جدول قروض مصرف الرافدين بعد تأكيد المصرف على استمرار منح سلف إلى منتسبي الحشد الشعبي، وقد أشار المصرف إلى مواصلة تقديم قروض للمتقاعدين والموظفين بداية من خمس ملايين دينار إلى 25 مليون دينار، بينما أشار مصرف الرافدين إلى التوجه لإطلاق قروض خاصة بشراء السيارات.

جدول قروض مصرف الرافدين

أوضح مصرف الرافدين تنويه مهم بشأن سلف المتقاعدين والموظفين، حيث تبدأ من 5 مليون وفقًا لاستحقاق المستلف وما يتناسب مع مقدار الراتب الشهري الخاص به، والجدير بالذكر أن السلف أو قروض الموظفين جاءت وفقًا للجدول الآتي:

السلفة بقيمة 5 مليون دينار يكون الاستقطاع 104 ألف دينار عراقي.

السلفة بقيمة 10 مليون يكون الاستقطاع 208 ألف دينار.

قرض بقيمة 15 مليون يتم استقطاع مبلغ 312 ألف دينار.

قرض بقيمة 20 مليون يتم استقطاع مبلغ 416 ألف دينار.

سلفة بقيمة 25 مليون يكون الاستقطاع 520 ألف دينار.

مدة تسديد سلفة بنك الرافدين تكون خمس سنوات “أي 60 شهر”.

ضوابط مصرف الرافدين للسلف

حدد مصرف الرافدين عدة شروط وضوابط يجب توافرها في المستفيد من السلف التي يتم منحها بضمان بطاقة ماستر كارد، وقد جاءت الشروط فيما يلي: