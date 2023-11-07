مسلسل المؤسس عثمان مدبلج dailymotion الحلقة 135 كاملة احداث قوية ومشوقة Kuruluş Osman

يترقب الكثير من محبي ومتابعي الدراما التركية عرض الحلقة الجديد من المسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان مدبلج dailymotion الحلقة 135، ويعد من اهم الاعمال التركية التي تعرض بالوقت الحالي، لذلك هناك ترقب من قبل متابعي سلسلة المؤسس عثمان بفارغ الصبر من اجل مشاهدة ومعرفة الاحداث التي جرت بالحلقة الجديد ويعد من أقوي المسلسلات التركية التي تحظي بنسبة شهره موسعة وذلك لان حلقاته مليئة بالإثارة والتشويق وذلك لما يضمه من مشاهد قوية.

المؤسس عثمان مدبلج dailymotion الحلقة 135

حيث تطورت الاحداث الي ان يقوم المؤسس عثمان بالبدء في اعلان دولته الجديدة في العالم الإسلامي والتي سيمتد حكمها الي عدة قرون ، وتجدر الإشارة ان هذا الجزء يتكون من مائة حلقة سيتم فيه عرض لاهم الاحداث التي ساهمت في نشأة دول الخلافة الإسلامية وذلك علي يد مؤسسها عثمان ارطغرل والذي قام بالدخول الي قلعة شهير هو ورجالة حيث شهد هذا الحدث معركة قوية استشهد فيها الكثير من جنوده والذي كان من أبرزهم أخيه جندوز .

المؤسس عثمان الحلقة 135

الجدير بالذكر ان احدث تلك الحلقة تدور حول السيرة الذاتية للمؤسس عثمان والاحداث والحروب التي واجهته من اجل تأسيس الدولة العثمانية.

المؤسس عثمان قصة عشق مدبلج

يعرض المؤسس عثمان مدبلج dailymotion الحلقة 135 عبر شاشة قناة ATV التركية حيث تقوم القناة بعرض المسلسل كل يوم اربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية اما عن موعد عرضه بتوقيت دولة تركيا فيكون في تمام الساعة الثامنة مساءا وبتوقيت المملكة العربية السعودية يعرض في تمام العاشرة مساءا.

تردد قناة El Fajr TV