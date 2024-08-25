زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الدبل .. حقيقة ام شائعة؟!

تفاءل الكثير من السيدات بشأن زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت ولا سيما بعد أن تزايدت الأخبار المنتشرة بشأن ارتفاع قيمة هذا الدعم إذ أنه إحدى الأشياء التي تقدم من قبل الجهات المعنية لمساعدة السيدات في الحصول على مبلغ مالي يلبي احتياجاتهم ضمن بعض الشروط التي وضعت لذلك، وهذا حرصًا من الدولة للمحافظة على استقرار كافة الأسر الجزائرية.

زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت

انتشر مؤخرًا تساؤلات كثيرة بشأن زيادة منحة المرأة الماكثة في الجزائر، إذ أنها إحدى صور الدعم التي يحصل عليها السيدات وقيمتها ضمن 800 دينار جزائري بالإضافة إلى 300 دينار للأطفال، ويمكنهم أن يحصلوا عليها عبر الوكالة الوطنية بعد التأكد من تواجد الشروط ولكن الحكومة وضحت بأن كافة الأخبار التي تخص الزيادة خاطئة وليس هناك أي نية بالفترة الحالية لذلك، وحينما يتم اتخاذ القرار بشأن أمر مثل الزيادة سيتم الإعلان عنه رسميًا.

طريقة التقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل

أصبح التقديم على المنحة التي تخص المرأة الماكثة في المنزل يتم بشكل بسيط للغاية عبر خطوات إلكترونية وضعتها الحكومة للقيام بذلك، وإليكم خطوات التقديم وهي كالآتي:

أولًا يتم الدخول المنصة الوطنية الخاصة بالتشغيل.

اضغط على خانة منحة المرأة الماكثة.

سجل الدخول.

أكمل جميع المعلومات وكذلك البيانات التي تطلب منك في التسجيل.

ارفع الأوراق والمستندات اللازمة المؤكدة للاستحقاق.

انقر على خانة تسجيل حتى تستكمل الطلب.

شروط دعم المرأة الماكثة في المنزل

لكي تتمكن السيدات من الحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل فإن ذلك بحاجة إلى شروط يجب أن تتوفر بالمتقدمات حتى يتم معرفة من هم الأكثر أحقية بهذا الدعم، وإليكم الشروط وهي كالتالي: