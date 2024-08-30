أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 “www.tamwin.com.eg”

سلع التموين تلعب دوراً حيوياً في تحسين مستوى المعيشة لملايين الأشخاص، خاصة ذوي الدخل المحدود، وبالتالى نتحدث أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 في منافذ الصرف بالمحافظات عن حياة الملايين من أصحاب البطاقات التموينية، حيث يتم صرف السلع المدعمة لهم من خلال هذه البطاقات، وقبل بداية كل شهر، يبدأ الكثيرون بالتفكير في السلع التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية، وذلك لضمان استفادتهم من الدعم المقدم من خلال هذه البطاقات التموينية.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

بينما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا هذه الأسعار هي الأسعار الرسمية قبل بدء عمليات الصرف عبر البطاقات التموينية، وهي كما يلي:

سعر كيلو السكر عبر بطاقة التموين: 12.60 جنيه.

سعر المسلي الصناعي وزن 800 جم عبر بطاقة التموين: 36 جنيه.

سعر زيت خليط وزن 800 مللي عبر بطاقة التموين: 30 جنيه.

سعر شاي ناعم وزن 40 جم عبر بطاقة التموين: 5 جنيه.

سعر مكرونة وزن 800 جم عبر بطاقة التموين: 15.5 جنيه.

سعر الصلصة وزن 300 جم عبر بطاقة التموين: 8 جنيه.

سعر مكرونة وزن 400 جم عبر بطاقة التموين: 7.75 جنيه.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جم عبر بطاقة التموين: 18 جنيه.

سعر العدس المجروش وزن 500 جم عبر بطاقة التموين: 21 جنيه.

تعتبر هذه الأسعار هامة للمستهلكين حيث تمكنهم من التخطيط الجيد مشترياتهم الشهرية وتساعد في متابعة التطورات في أسعار السلع الأساسية.

اسعار التموينية 2024