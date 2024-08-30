موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 | حقيقة زيادة المعاشات 15% nosi.gov.eg

تُعلن الهيئة المصرية للتأمينات الاجتماعية عن مواعيد صرف معاشات سبتمبر للمتقاعدين في مصر بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي، وتؤكد الهيئة أن جميع المعاشات سيتم صرفها في اليوم الأول من شهر سبتمبر، وسيتم إيداعها مباشرة في حسابات المتقاعدين كما يمكن للمستفيدين التحقق من هذه المعلومات بسهولة عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهيئة.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر

تصرف هيئة التأمينات الاجتماعية المعاشات للمتقاعدين في الدولة، وقد حددت موعدًا لصرف هذه المعاشات يبدأ من الأول من الشهر الميلادي، ويتم الصرف عبر المنافذ التي حددتها الوزارة، مثل البريد المصري والبنوك، والمحافظ الإلكترونية، وغيرها من الأدوات الرقمية التي تسهل عملية حصول المتقاعدين على معاشاتهم.

الاستعلام عن معاش شهر سبتمبر عبر التأمينات الاجتماعية

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن معاشاتهم، وموعد صرفها، وقيمة المعاش المستحق لشهر سبتمبر من خلال موقع الضمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية، وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستفيد.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار قسم أصحاب المعاشات، ثم الاستعلام عن المعاش.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي، واسم الأم، ثم الضغط على “بحث”.

الاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالراتب، وموعد الصرف بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى الخاصة بالمعاش.

اماكن صرف معاشات شهر سبتمبر

حددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن لكافة المستفيدين من المعاشات الحصول على قيمة معاشهم في الأول من شهر سبتمبر من خلال عدة أماكن منها:

فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

فروع البنوك المصرية المتعاقدة مع هيئة التأمينات الاجتماعية.

منافذ شركة فوري، وأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك.

المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين التابعة للبنوك المصرية.

حقيقية زيادة معاشات شهر سبتمبر

تنتشر العديد من الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي حول زيادة معاشات شهر سبتمبر، ولكن حتى الآن لم تصدر أي جهة رسمية قرارًا بهذه الزيادة، ويتم صرف المعاشات وفقًا للزيادة التي تم إقرارها في شهر مارس الماضي بنسبة 15% أي زيادة جديدة سيتم الإعلان عنها من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومجلس الوزراء.