قائمة القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024.. ثبت الآن تردد اهم 3 قنوات

يعد مسلسل “المؤسس عثمان”، المعروف أيضًا باسم “قيامة ارطغرل”، واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التركية يتناول المسلسل فترة تأسيس الدولة العثمانية، مسلطًا الضوء على حياة الغازي عثمان بن أرطغرل انطلق عرض المسلسل في عام 2019، ومنذ ذلك الحين اكتسب شهرة واسعة، وغير مسبوقة في تركيا والعالم العربي والإسلامي بشكل عام تم إنتاج خمسة أجزاء كاملة من المسلسل، وعُرضت على العديد من القنوات التركية والعربية المسلسل من إنتاج محمد بوزداغ وإخراج متين جوناي في السطور القادمة، سنستعرض معكم موعد عرض الموسم السادس وترددات القنوات الناقلة للمسلسل وكافة التفاصيل المتعلقة به.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

أعلنت شركة الإنتاج المسؤولة عن مسلسل “المؤسس عثمان” الموعد المحدد لعرض الموسم السادس من هذا العمل الدرامي التاريخي البارز من المتوقع أن يبدأ بث الموسم السادس في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، مع تحديد السابع من أكتوبر كموعد نهائي لبداية العرض.

بدأ فريق العمل بكتابة سيناريو الموسم السادس، الذي يُنتظر أن يتضمن العديد من الأحداث المثيرة، والجديدة سيشهد الموسم السادس تغييرات في طاقم التمثيل، حيث سيغادر الممثل الذي يلعب دور السيد جيركو تاي الفريق بالإضافة إلى ذلك، لن يشارك الممثل بيرك أرشير، الذي يجسد شخصية السيد كونور، في الموسم القادم أيضًا.

يعتبر هذا المسلسل من أكثر الأعمال الدرامية المرتقبة بشدة، ويترقب الجمهور بشغف التطورات والشخصيات الجديدة التي ستظهر في هذا الجزء.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تعد قناة الفجر الجزائرية القناة الرئيسية في الوطن العربي التي تقوم بعرض الأحداث والمجريات للمسلسل التاريخي التركي “المؤسس عثمان” أما في تركيا، فتُعتبر قناة ATV التركية القناة الأساسية والناقل الحصري للمسلسل، وهي المالكة الرئيسية لحقوق بثه

بالإضافة إلى ذلك، تعد قناة اليرموك الأردنية واحدة من القنوات التي تعرض هذا المسلسل.

ترددات القنوات الناقلة للمؤسس عثمان

إليك ترددات القنوات التي طلبتها:

“قناة الفجر الجزائرية”:

– القمر الصناعي: نايل سات

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

– معدل الترميز: 27500

– الاستقطاب: أفقي

– التردد: 12645

قناة ATV التركية:

– القمر الصناعي: عرب سات

– معامل تصحيح الخطأ: 2/3

– معدل الترميز: 27500

– الاستقطاب: عمودي

– التردد: 12692

قناة اليرموك الأردنية:

– القمر الصناعي: نايل سات

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

– معدل الترميز: 27500

– الاستقطاب: عمودي

– التردد: 12687

أبطال مسلسل المؤسس عثمان

يتميز الموسم السادس من مسلسل “المؤسس عثمان” بوجود نخبة من ألمع نجوم الدراما التركية، من بينهم: