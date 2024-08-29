ارتفاعات غير مسبوقة: سعر جرام الذهب فى السودان اليوم بالدولار والجنية السودانى

سعر جرام الذهب فى السودان، في الآونة الأخيرة شهدت الأسواق العالمية تأرجح كبير في أسعار الذهب، واليوم تشهد السودان ارتفاعا ملحوظاً متزامناً بذلك مع سعر الذهب عالمياً، وقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيراً في بورصة نيويورك العالمية، كما سجلت الأوعية الذهبية نحو2526 ، ومن هنا نوفيكم كل التفاصيل الخاصة حول هذا الأمر.

سعر جرام الذهب فى السودان

أسعار الذهب في زيادة مستمرة إلا أن اليوم شهدت جمهورية السودان العربية ارتفعات بشكل كبير نظرا إلى ارتفاع سعر الاوقيه عالميا والتى تتاثر بشكل مباشر بالوضع العالمى من تغييرات سياسية فى المنطقة من حروب ونزاعات بالاضافة الى انخفاض سعر الدولار والذى يؤثر على الذهب بالايجاب ، فتتراوح أسعار الذهب كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان اليوم تسجّل 48649 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 81.24 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان اليوم تسجّل: 42569 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 71.08 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان تسجّل: 36487 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 60.93 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب في السودان تسجّل: 340549 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 568.67 دولار أمريكي.

سجّلت الأوقية من عيار 24 اليوم : 2526 دولار أمريكية.

سعر الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب ارتفاعا غير مسبوق في الفترة الراهنة، ونتتبع في ذلك أونصة الذهب، وقد صرح مسؤول من البنك الفدرالي أن بيانات التضخم لا تكفي أن تجعل البنك يقوم بتخفيض الفائدة، وقد اتخذت أسعار الذهب تصاعدا ملحوظا خلال الفترة السابقة،إلا أن الذهب كان السلعة الرئيسية المتداولة عالميا في الاستفادة من تعزيز التوقعات للأسواق نحو انخفاض الفائدة الأمريكية،ومن المعروف أنه مع انخفاض الدولار يرتفع معه الذهب تدريجيا.