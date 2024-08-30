أسعار الذهب في المملكة السعودية اليوم ..وتشهد انخفاض مؤقتا خلال الساعات الماضية

بعد أن شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال الفترة الحالية، وجدنا الكثير من المواطنين يترقبون الأسعار وبالأخص أصحاب المحلات داخل المملكة العربية السعودية، حيث لاحظنا في الفترة الأخيرة حدوث تذبذب وعدم استقرار في أسعار المعدن الأصفر، فكانت الأسعار تشهد موجة انخفاض وأخرى ارتفاع في الأسواق.

أسعار الذهب في المملكة السعودية

تعتبر أسعار المعدن الأصفر من الأمور الهامة التي تشغل الكثيرين من المواطنين وخصوصًا أصحاب المحلات داخل المملكة العربية السعودية، وإليكم قائمة الأسعار اليوم الخميس الموافق 29 اغسطس 2024 فى اسواق والتاجر الذهب السعودية لجميع الاعيرة الذهبية:

جرام الذهب عيار 24 : بلغ سعر 302.22 ريال سعودي، بما يعادل 80.59 دولار أمريكي.

جرام الذهب عيار 22، وصل نحو 277.03 ريال سعودي، بما يساوى 73.88 دولار أمريكي.

جرام الذهب عيار 21 : 264.44 ريال سعودي ما يوزاى 70.52 دولار أمريكي.

جرام الذهب عيار 18، بسعر 226.66 ريال سعودي، 60.44 دولار أمريكي.

جرام الذهب عيار 14: ما يعادل 176.29 ريال سعودي.، ويموازى 47.01 دولار أمريكي.

أونصة الذهب (بيع)، وصل سعرها نحو 9,400.01 ريال سعودي، ما تساوى2,506.67 دولار أمريكي.

أونصة الذهب “شراء”: 9,403.76 ريال سعودي، 2,507.67 دولار أمريكي.

أسعار السبائك في المملكة السعودية

جاء سعر السبيكة التي تزن 1 جرام 321 ريال ما يعادل 85 دولار بدون إضافة الضريبة والتكلفة الصناعية، أما سعر السبيكة بوزن 2.5 جرام في المملكة السعودية قيمته 756 ريال ما يعادل 204 دولار وذلك بدون إضافة التكلفة الصناعية والضريبة، وكان سعر السبيكة بوزن 5 جرام 1.544 ريال وهو ما يعادل 405 دولار بدون إضافة قيمة الضريبة والتكلفة الصناعية، أما سعر السبيكة بوزن 10 جرام فقيمته 2.982 ريال وهو ما يعادل 798 دولار بدون إضافة قيمة التكلفة الصناعية والضريبة.