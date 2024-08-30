اخر مستجدات: أسعار الذهب في العراق لاخر اسبوع فى شهر اغسطس 2024

شهدت أسعار الذهب في العراق انخفاضًا اليوم، حيث يرتقب الكثير من المواطنين وبالأخص أصحاب المحلات داخل العراق الأسعار، حيث تشهد الأسعار في تلك الفترة تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار في العراق وتراجع السعر في السوق العالمي أيضًا، إلا أنه حقق 1% مكاسب أسبوعية، حيث نجد اقبالًا كثيفًا على المعدن النفيس.

أسعار الذهب في العراق

شهدت أسعار المعدن الأصفر حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في تلك الفترة، وهذا الأمر هو ما جعل المواطنين وأصحاب المحلات يترقبون الأسعار بصورة مستمرة، لمعرفة كل ما هو جديد. وإليكم قائمة الأسعار:

سعر جرام الذهب عيار 24: 105,954 دينار، وبالدولار يساوى 81.

سعر جرام الذهب عيار 22: 97,125 دينار، و بالدولار يساوى 74.

سعر جرام الذهب عيار 21: 92,710 دينار، وبالدولار يساوى 71.

سعر جرام الذهب عيار 18: 79,466 دينار، و بالدولار يساوى 61

سعر جرام الذهب عيار 14: 61,807 دينار، وبالدولار يساوى 47

سعر أونصة الذهب للبيع: 3,295,543 دينار، وبالدولار يساوى 2,516.

سعر أونصة الذهب للشراء: 3,296,853 دينار، وبالدولار يساوى 2,517.

أسعار السبيكة في العراق عيار 24

جاء سعر السبيكة التي يصل وزنها إلى 1 جرام إلى 111,073 دينار وهو ما يعادل 85 دولار، أما التي يصل وزنها إلى 2.5 جرام فإن سعرها يكون 265,060 دينار مما يعادل 202 دولار، وكان سعرها التي يصل وزنها إلى 5 جرام إلى 525,072 دينار وهو يعادل 401 دولار. أما التي يصل وزنها إلى 10 جرام فيكون سعرها 1,038,027 دينار وهو يعادل 793 دولار، وكان سعرها التي يصل وزنها إلى 20 جرام ثيمة 2,061,918 دينار، وتعادل 1,575 دولار ، وننتظر قرارات البنك الفيدرالى المقبلة والتى سوف تؤثر بشكل كبير فى اسعار الذهب فى الفترة المقبلة.