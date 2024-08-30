تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 ” سلى اطفال باجدد افلام الكارتون على مدار 24 ساعة”

تعد قناة تنة ورنة من أشهر القنوات الكرتونية المحببة للأطفال خاصة عندما توقفت العديد من قنوات الأطفال عن العمل، لعدم سداد قيمة الاشتراك، لذلك في الفترة الأخيرة زاد البحث عن قناة تنة ورنة لأنها من أكثر القنوات التي تقدم محتوى مناسب للأطفال، حيث أنها تعرض العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المتنوعة، وبما يتناسب مع اهتمام الأطفال، حيث يميل بعض الأطفال إلى متابعة قنوات تقدم أفلام كرتونية بدلًا من الأغاني وإليكم تردد قناة تنة ورنة الجديد.

تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024

تمتاز قناة نعمة ورنة بأنها تقدم مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة وأغاني الأطفال الممتعة والأناشيد المسلية، لذلك فهي تثير اهتمام الأطفال وتساعدهم في اكتشاف مواهبهم لذلك تحظى قناة نعمة ورنة على شهرة واسعة وتزداد مكانتها في الدول العربية، والتردد الجديد لقناة تنة ورنة هو القمر الصناعي: النايل سات، التردد : 11595، الاستقطاب : أفقي، معدل الترميز : 27500، معامل التصحيح : 2/3.

تردد قناة تنة ورنة على عرب سات

تعد قناة تنة ورنة من أشهر قنوات الأطفال التي انتشرت في الفترة الأخيرة وذلك لأنها تقدم محتوى مميز، وتقدم العديد من أفلام الكرتون الممتعة خلال أربعه وعشرون ساعة ومن دون فواصل إعلانية حيث يجلس الأطفال أمامها لمتابعتها والاستماع بالمحتوى الذي تقدمه وإليكم تردد قناة تنة ورنة على عرب سات تردد القناة: 11595، معدل الترميز: 2750، الإستقطاب: عمودي، القمر الصناعي: عرب سات.

الأفلام التي تعرض علي قناة تنه ورنة

تقدم قناة تنة ورنة مجموعة من البرامج والأفلام المميزة والمسلية مثل فيلم سندريلا، فيلم ملكة الثلج، فيلم الفار الطباخ ، فيلم طرزان ، فيلم توم وجيري، فيلم الجميلة والوحش، فيلم البس في بلد العجائب، فيلم مووانا.