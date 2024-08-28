اضبط تحديث تردد كراميش الجديد 2024 للأطفال عبر قمري نايل سات وعرب سات

تحديث تردد كراميش الجديد 2024 للأطفال ، تعتبر قناة كراميش إحدى أهم القنوات البارزة المتخصصة للأطفال، والتي يعشقها العديد من الأطفال، فقد نالت على شهرة عريضة وانتشار واسع منذ أن تم إصدارها، وحتى الآن لعل الدليل على ذلك تزايد عدد متابعيها من كل مكان في الوطن العربي، فقد حظيت القناة على قاعدة شعبية كبيرة، ويرجع ذلك لمحتواها الفريد الخاص الذي يجذب الجماهير بشكل كبير، وقد اختفت القناة من على جميع الأقمار لرغبة الإدارة في إجراء عدة تحسينات على الصوت والصورة، بغرض نيل استحسان متابعيها.

تحديث تردد كراميش الجديد 2024 للأطفال



سنوضح كافة البيانات اللازمة لتنزيل تردد قناة كراميش من جديد على قمري نايل وعرب سات والتي جاءت على النحو التالي:

القمر: النايل سات.

التردد: 10815

معامل الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: HD.

القمر الصناعى: عرب سات.

تردد القناة: 11390

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

قناة كراميش للأطفال 2024

تسعى إدارة قناة كراميش على تنوع محتواها وجاذبيته، إذ تعرض باقة مميزة من الأناشيد الترفيهية، نوضح منها ما يلي: يا شرطي – وين الساعة – حنان انشاد – سوسو غلطت يا حرام – يلا تنام – لازم نحكي باسم الله – أنشودة الألوان – نطنط – ماما وبابا زعلانين شو عملتي يا سوسو.

مميزات قناة كراميش

نقدم إليك تحديث تردد كراميش الجديد 2024 للأطفال بعدد من المزايا والخصائص المنفردة التي لا تنافسها فيها أي قناة أخرى مشابهة، إذ تقدم القناة محتواها على مدار اليوم دون التعرض لأي انقطاع أو تشويش، وتحرص إدارة القناة على الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية في عرض محتواها على أعلى جودة من حيث نقاء الصوت ووضوح الصورة، هذا إلى جانب ميزة مجانية القناة، حيث بإمكانك تنزيل القناة ومشاهدتها بدون دفع أي رسوم مالية مقابل ذلك، إضافةً إلى مدى مراعاة القناة لعادات وتقاليد وقيم ومبادئ المجتمعات العربية.