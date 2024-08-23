موعد التقديم في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي 2024 بالجزائر والأوراق المطلوبة

المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، مؤخرا تم الإعلان عن إتاحة التسجيل في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي للمشاركة في مسابقة تقديم شهادة الماستر في عدد من التخصصات المختلفة وستمتد عملية التسجيل لأكثر من شهر لمنح الراغبين في التقدم فرصة لتحقيق حلمهم وقد أوضح مصدر مسئول الضوابط والمعايير المطلوبة للترشح لتيسير الاجراءات على المتقدمين، وسنوضح لكم اليوم في هذا المقال موعد التسجيل والتخصصات المطلوبة والشروط التي يلزم توافرها في مقدم الطلب والأوراق المطلوبة.