موعد التقديم في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي 2024 بالجزائر والأوراق المطلوبة

موعد التقديم في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي 2024 بالجزائر
التقديم في مسابقة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي سيبدأ من تاريخ 24 أغسطس الجاري وينتهي في 31 سبتمبر القادم، والتخصصات المطلوبة من أجل تقديم شهادة الماستر هي تخصص الحماية الاجتماعية الذي يدرس قوانين الحماية الاجتماعية وطرق تطبيقها وقسم التسيير الاستراتيجي والمختص بتطبيق برامج الحماية وتخصص إدارة وتقييم المخاطر المالية وتخصص الانظمة الاعلامية لدراسة التكنولوجيا والنظم وكيفية استخدامها لرفع كفاءة الخدمات، وسيكون التسجيل متاح لأصحاب المؤهلات المناسبة للحصول على الماستر المهني وهم حاملي شهادة الليسانس والمهندسين ومن لديهم شهادة معادلة تخصص الماستر، وسيتم تقديم الملف الى الجهة المعنية لدراسته قبل البدء بالتسجيل.
الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي
للتسجيل في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتقديم طلب الالتحاق بها للحصول على شهادة ماستر تقدم للضمان الاجتماعي لابد من ارفاق بعض المستندات اللازمة مع الطلب والتي تؤكد أهلية المتقدم وأحقيته في التسجيل وتوضح شهادته ومعدلاته أثناء الدراسة، وفيما يلي الأوراق المطلوبة :
- صورة من بطاقة التعريف الوطني للمتقدم وصورة من شهادة الميلاد.
- نسخة مصورة من شهادة المؤهل الخاصة بالمتقدم.
- كشف نقاط البكالوريا وكشف نقاط سنوات الجامعة.
- شهادة تثبت حسن السير والسلوك للمتقدم.