3 ألعاب في القمة تتنافس على البقاء .. أفضل ألعاب باتل رويال Battle Royale على الساحة

عند التطرق إلى أفضل ألعاب باتل رويال فإنه يصبح من الصعب التحديد أفضلهم خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألعاب التي انتشرت على الساحة مؤخرًا وتتنافس بشكل كبير لجذب الكثير من المستخدمين، لذلك سواء كنت تحب المواجهة أو الإثارة التي تجعلك في النهاية تتغلب على الخصوم فإن المتعة في هذه الألعاب ستزيد، لذلك نستعرض معكم خلال هذا التقرير على مجموعة من الألعاب القوية التي حققت شهرة واسعة في مجال الألعاب الإلكترونية المتنوعة.

Battlegrounds

توفر هذه اللعبة تجربة الكوميديا تحاكي ألعاب التصويب مثل ببجي وهي واحدة من أبرز ألعاب باتل رويال حيث ينبغي أن تكون الشخص الأخير الموجود في ساحة المعركة باقيًا على قيد الحياة في مباريات يصل عدد لاعبيها إلى 60 لاعب، تلعب الفيزياء دور مهم في اللعبة من أجل تدمير اللاعبين بعد إطلاق النار عليها كما تضم اللعبة مجموعة من الرسوم البدائية والأسلحة الموجودة بها مبالغة بالصورة كبيرة، أيضًا الفكرة في اللعبة فوضوية ومع ذلك فإن ما يربطها هو إطلاق النار مما يجعل المستخدم من الصعب عليه التوقف عن اللعب فيها.

PUBG MOBILE

تعتبر هي واحدة من الألعاب الأكثر تأثيرًا من ألعاب الباتل رويال حيث يزعم بعض المستخدمين أن الألعاب الأخرى تم نسخها منها ببساطة لأن الابتكار في الأفكار ليس جديد، وبصرف النظر عن الاسم المكرر فإن هذه اللعبة ما زالت صامدة باعتبارها أبرز ألعاب المعارك الموجودة على الساحة، حيث تستهدف الجمهور الناضج بالمقارنة مع الألعاب الأخرى لذلك فإن من أبرز مميزاتها هو تخصيص الأسلحة وتحتوي على مجموعة من المميزات التي يأتي بعضها جذاب.

Tetris 99

من أفضل الأمثلة على تحويل ألعاب باتل رويال على أفضل التجارب المتاحة في حين أن معظم ألعاب المعارك عبارة عن ألعاب التصويب العنيف إلا أن هذه اللعبة تستعير منها بعض الأفكار للحصول على شعبية واسعة وذلك من مفهوم آخر شخص على قيد الحياة في نفس الوقت تمتزج مع لعبة الألغاز، حيث يتمثل هدفه التفوق على 98 من اللاعبين الآخرين من خلال إرسال كتل القمامة للمنافسين الآخرين وإذا فشلوا في إخلاء صفحتهم سريعًا سيتم إقصائهم، لذلك فإنها لعبة توازن بين الهجوم والدفاع، أجمل ما يميز اللعبة هو السهولة في لعبها واختيارها، وبالتالي فإنها توفر متعة على جميع المستويات.