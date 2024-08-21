“وزارة الشؤون الاجتماعية 2024“.. التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس والشروط المطلوبة social.gov.tn

منحة 300 دينار 2024 تونس، كل من يعاني قلة موارد الانفاق ومن الأعباء المادية والظروف الاقتصادية الصعبة تصرف له الحكومة التونسية منحة مالية تقدر قيمتها بثلاثمائة دينار لتحسين دخله ومساعدته على تلبية متطلباته وأسرته، وتأتي هذه المنحة ضمن مجموعة من برامج الدعم الاجتماعي التي تطلقها الحكومة للقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويسعى آلاف المواطنين للتسجيل من أجل الحصول على المنحة، وسنوضح لكم اليوم في هذا المقال طريقة التسجيل في منحة 300 دينار والشروط المطلوبة.
التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس
تتيح وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق تقديم طلب الكتروني للحصول على منحة ال 300 دينار وذلك للتيسير عليهم وتوفير وقتهم وجهودهم، وفيما يلي الخطوات المتبعة للتسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس :
- الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- من الخدمات الالكترونية المتاحة اختر “منحة 300 دينار”.
- قم بتعبئة استمارة الطلب عن طريق ادخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.
- ارسل الطلب لتقوم الجهات المختصة بمراجعته ومن ثم الرد عليه بالموافقة او الرفض.
شروط منحة 300 دينار 2024 تونس
وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عدد من الشروط اللازم توافرها في المتقدم ليستفيد من منحة الثلاثمائة دينار، واليكم الآن أبرز هذه الشروط :
- أن يكون المتقدم تونسي الجنسية ومقيم داخل تونس بصفة دائمة.
- أن يكون من محدودي الدخل بحيث لا يتعدى دخله ال 180 دينار شهريا.
- ألا يكون لديه أي أصول أو أملاك ذات قيمة.
- أن يكون غير مستفيد من أي برامج دعم أخرى تقدمها الحكومة.
- انطباق كافة معايير الاستحقاق التي وضعتها وزارة الشؤون عليه.