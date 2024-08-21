“وزارة الشؤون الاجتماعية 2024“.. التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس والشروط المطلوبة social.gov.tn

منحة 300 دينار 2024 تونس، كل من يعاني قلة موارد الانفاق ومن الأعباء المادية والظروف الاقتصادية الصعبة تصرف له الحكومة التونسية منحة مالية تقدر قيمتها بثلاثمائة دينار لتحسين دخله ومساعدته على تلبية متطلباته وأسرته، وتأتي هذه المنحة ضمن مجموعة من برامج الدعم الاجتماعي التي تطلقها الحكومة للقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويسعى آلاف المواطنين للتسجيل من أجل الحصول على المنحة، وسنوضح لكم اليوم في هذا المقال طريقة التسجيل في منحة 300 دينار والشروط المطلوبة.